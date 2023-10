Đà Nẵng: Mưa lớn gây ngập lụt, thầy cô nỗ lực dời vật dụng lên cao

Ngày 14.10, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại TP.Đà Nẵng gây ngập lụt ở nhiều xã của H.Hòa Vang và một số khu vực của Q.Liên Chiểu. Nước dâng cao ngập vào một số trường học, khiến sân trường biến thành "sông".



Ghi nhận tại xã Hòa Phong (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), mưa lớn khiến nước sông Túy Loan dâng cao, ngập đường quốc lộ. Tại Trường tiểu Lâm Quang Thự (xã Hòa Phong), nước ngập sâu vào sân trường, lớp học.

Thầy cô giáo tập trung dọn dẹp, kê cao thiết bị tại trường học NGỌC HÂN

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang, cho hay, Trường tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Phong) bị ngập lụt từ sáng nay 14.10. Một số điểm trường ở xã Hòa Tiến, Hòa Phước… nước ngập khuôn viên, sân trường.

"Hiện tại Trường mầm non Hòa Phong, nước cũng dâng đến sân trường, nếu mưa lớn cứ kéo dài thì sẽ gây ngập lụt nơi đây", ông Hoàng thông tin thêm.

Thầy cô kê cao bàn ghế để dễ dàng lau dọn sau khi nước lụt rút đi NGỌC HÂN

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang, từ trước đợt mưa lớn này, Phòng GD-ĐT đã có thông báo đến các trường ở khu vực trũng thấp lên kế hoạch chủ động ứng phó tình hình mưa lũ phức tạp.

"Thầy cô giáo ở các trường học có nguy cơ ngập lụt đã chủ động dọn dẹp toàn bộ trang thiết bị đưa lên chỗ cao để đảm bảo an toàn", ông Hoàng nói.

Quốc lộ 14G đoạn đi qua Trường tiểu học Lâm Quang Thự bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn cấm phương tiện di chuyển vào trưa 14.10 NGỌC HÂN

Các vật dụng, thiết bị trong lớp học được kê lên cao phòng nước dâng cao gây hư hỏng NGỌC HÂN

Tại Q.Liên Chiểu, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã phải dùng phao cứu sinh để ứng cứu người dân sống ở khu vực kiệt, hẻm sâu thuộc P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu). Không chỉ nhà dân bị ngập sâu, một số trường học cũng đối mặt với nguy cơ ngập lụt.

Cùng ngày (14.10) ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay, rút kinh nghiệm từ đợt mưa lụt lịch sử năm ngoái (2022), ngay sau khi có thông báo mưa lớn, các trường học trên địa bàn quận đã chủ động dọn dẹp, đưa trang thiết bị dạy học lên cao.

"Đến thời điểm hiện tại chỉ có Trường mầm non Tuổi Ngọc nước bị ngập khoảng 50 cm, còn lại tất cả các trường học đều an toàn. Các trường học ở Q.Liên Chiểu đã đưa hết trang thiết bị dạy học, sách, vở… lên chỗ cao, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Đây là nỗ lực của thầy cô giáo nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra", ông Lịch thông tin.