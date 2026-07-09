Đà Nẵng: Nâng chất lượng dịch vụ y tế từ tuyến cơ sở đến y tế chuyên sâu

Đầu tư cho tuyến cơ sở để nâng chất lượng

Việc đưa vào sử dụng khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (giai đoạn 2) vào hôm 8.7 không chỉ bổ sung thêm cơ sở vật chất cho một đơn vị y tế mà còn thể hiện định hướng đầu tư bài bản của TP.Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 454 tỉ đồng, gồm khối nhà đa chức năng cao 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum với quy mô 170 giường bệnh, cùng nhiều hạng mục đồng bộ như: khu truyền nhiễm, hệ thống khí y tế, xử lý nước thải, hành lang kết nối và các công trình kỹ thuật phụ trợ…

Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (giai đoạn 2) được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và hoàn thiện hạ tầng y tế khu vực phía bắc Đà Nẵng ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP.ĐÀ NẴNG

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Liên Chiểu là khu vực có tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh do tập trung nhiều khu công nghiệp, trường đại học và các khu du lịch. Trong thời gian tới, cùng với sự hình thành Khu thương mại tự do, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và du khách sẽ tiếp tục tăng cao.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu được xác định là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh nòng cốt của thành phố, có nhiệm vụ chia sẻ áp lực với các bệnh viện tuyến cuối, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía bắc Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND thành phố cho rằng, việc đầu tư khối nhà đa chức năng không chỉ nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà còn tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và từng bước hiện đại hóa Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu theo định hướng đã xác định.

Đặc biệt, từ ngày 1.7.2026, khi chức năng y tế dự phòng và dân số được chuyển về các trạm y tế cấp xã, việc tăng cường năng lực điều trị cho các trung tâm y tế khu vực càng trở nên cấp thiết. Trong định hướng mới, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu sẽ từng bước tiệm cận mô hình bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trung tâm y tế chất lượng cao

Việc đầu tư cho Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu cũng là một mắt xích trong chiến lược phát triển ngành y tế mà lãnh đạo TP.Đà Nẵng đang triển khai.

Tại buổi làm việc với ngành y tế vào cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu toàn ngành tăng tốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực miền Trung.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tham quan Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu sau lễ bàn giao, đưa công trình hơn 454 tỉ đồng vào khai thác ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP.ĐÀ NẴNG

Theo đó, bên cạnh việc đầu tư cho y tế cơ sở, thành phố yêu cầu các bệnh viện lớn khẩn trương ký kết hợp tác chuyên môn với các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhằm tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực điều trị. Mục tiêu là hạn chế tối đa tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại Đà Nẵng.

Cùng với đó, ngành y tế được yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong khám, chữa bệnh, phát triển y tế chuyên sâu, tăng cường nghiên cứu khoa học và xây dựng các dịch vụ y tế chất lượng cao gắn với định hướng phát triển trung tâm dưỡng lão và du lịch y tế. Định hướng này đang từng bước được cụ thể hóa bằng nhiều dự án đầu tư mới.

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng đã làm việc với Công ty cổ phần Viện mắt Quốc tế Việt - Nga và Hội Phục hồi chức năng Liên bang Nga về đề xuất xây dựng bệnh viện chuyên sâu về mắt tại Đà Nẵng. Dự án dự kiến ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật điều trị tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ Liên bang Nga.

Từ việc đầu tư đồng bộ cho hệ thống y tế cơ sở đến thu hút các dự án y tế chuyên sâu, Đà Nẵng đang từng bước hình thành mạng lưới khám, chữa bệnh hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.