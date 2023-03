Đà Nẵng: Nghi phạm đập phá máy ATM bị bắt trên đường trốn vào nam

Ngày 25.3, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thông tin đã bắt được nghi phạm đập phá máy ATM của một ngân hàng đặt trên đường Lê Duẩn (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu).



Theo đại tá Trần Phước Hương, sau khi nhận được tin báo về vụ đập phá máy ATM, công an quận đã phối hợp Công an TP.Đà Nẵng, trong đó Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu làm chủ công, khẩn trương điều tra.

Qua trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm và lần theo dấu vết, Công an Q.Hải Châu xác định nghi phạm đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam nên phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên ngăn chặn, bắt giữ.

Khu vực máy ATM bị đập phá VĂN TIẾN

Nghi phạm đang được di lý từ Phú Yên về TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, chiều 23.3, nhân viên ngân hàng kiểm tra máy ATM trên đường Lê Duẩn thì phát hiện máy bị đập phá, cạy phần két sắt chứa tiền và ngắt hệ thống điện.