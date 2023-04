Đà Nẵng: Nhậu ké còn gây sự, đâm thủng bụng bạn nhậu

Ngày 14.4, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đâm thủng bụng bạn nhậu rồi bỏ trốn.



Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành Sơn cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Như Mạnh (29 tuổi, ngụ xóm Đồng Tâm, xã Đồng Văn, H.Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 9 giờ ngày 18.12.2022, anh Phạm Nam Đức (28 tuổi, ngụ thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, H.Phú Ninh, Quảng Nam) cùng bạn nhậu là Phan Văn Hùng (35 tuổi, ngụ tổ 65, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) ngồi nhậu tại nhà trọ của anh Hùng.

Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích NGUYỄN TÚ

Được một lúc thì Hùng nhận điện thoại từ Mạnh, Hùng nói có bạn là Mạnh đến nhậu ké. Mọi người đồng ý nên Hùng mời Mạnh vào bàn nhậu. Trong lúc nhậu, Mạnh liên tục gây sự khiến Đức bất bình. Cả hai xảy ra mâu thuẫn, Mạnh dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào tay và bụng của Đức.

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn. Công an Q.Ngũ Hành Sơn lấy lời khai những người liên quan nhưng tất cả đều không rõ nhân thân, nơi cư trú của Mạnh, chỉ biết là quê ở Nghệ An.

Do đó, để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, công an quận trên đã xác lập chuyên án, mở rộng đấu tranh, truy xét. Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã tìm về quê nhà của Mạnh nhưng Mạnh đã bỏ đi từ lâu. Tiếp tục xác minh, xác định Mạnh đang trốn tại TP.Huế nên ngày 12.4, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp Công an TP.Huế bắt giữ Mạnh đang trốn ở P.Phước Vĩnh.

Mạnh bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn di lý về TP.Đà Nẵng để củng cố hồ sơ và khởi tố. Phạm Nam Đức, bạn nhậu của Mạnh, bị nhiều vết thương thủng bụng, ở cánh tay phải và đùi phải, tỷ lệ thương tích qua giám định, kết luận thương tích 44%.