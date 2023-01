Đà Nẵng: Phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử trong 2 căn hộ

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 13.1, Công an P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) phối hợp Phòng An ninh mạng Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra căn hộ trên đường Phan Đăng Lưu (P.Khuê Trung), phát hiện 50 sản phẩm thuốc lá điện tử (POD) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tạm trú tại căn hộ này là Phạm Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Ngọc khai nhận số thuốc lá điện tử này do Ngọc mua hàng trôi nổi trên mạng xã hội.

Nguồn hàng được giới thiệu từ các hội nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo. Ngọc lập trang Facebook và đăng tải các nội dung quảng cáo, bán hàng.





Mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp tiếp tục khám xét căn hộ Ngọc thuê ở đường Nguyễn Hữu Thọ (P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), phát hiện thêm 975 thiết bị thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử này được bàn giao cho Công an Q.Cẩm Lệ tạm giữ, tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.