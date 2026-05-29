Đà Nẵng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ, thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Theo đánh giá của Thành ủy Đà Nẵng, công tác cán bộ thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét cả về nhận thức lẫn hành động. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò then chốt của công tác cán bộ trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều chủ trương, giải pháp được triển khai đồng bộ, bài bản và chặt chẽ hơn, từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ. Qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp từng bước được chuẩn hóa, nâng cao về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và bản lĩnh chính trị.

Đặc biệt, thành phố chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây được xem là lực lượng nòng cốt góp phần tạo động lực phát triển cho thành phố trong bối cảnh mới.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Đà Nẵng cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ẢNH: MAI QUANG

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự gần dân, sát dân

Phát biểu tại hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở diễn ra sáng 28.5, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, việc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 14 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự gần dân, sát dân, chuyên nghiệp, hiện đại; đáp ứng yêu cầu quản trị mới và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê kiểm tra công tác bầu cử. Ông được đánh giá là cán bộ trẻ gần dân, sát dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền mới hiện nay, nếu đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, không đổi mới tư duy, không chủ động thích ứng thì sẽ trở thành điểm nghẽn đối với sự phát triển của thành phố.

"Thành phố không thiếu người làm việc, nhưng điều cần hơn hết là đội ngũ cán bộ thực sự bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung và giải quyết được công việc cho người dân, doanh nghiệp", ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số... Đồng thời rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực nổi trội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn, với yêu cầu cấp thiết là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Không thể xây dựng một chính quyền hiện đại bằng tư duy quản lý cũ, bằng tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm. Đà Nẵng muốn phát triển nhanh và bền vững thì trước hết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, đủ năng lực, đủ khát vọng cống hiến và dám hành động vì sự phát triển chung", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống.