Đà Nẵng quyết tâm bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Ba nhiệm vụ then chốt và các dự án động lực

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn, đã trình bày chương trình hành động chi tiết, vạch ra những định hướng chiến lược quan trọng.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Báo cáo nhấn mạnh ba nội dung trọng tâm: mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ, giải pháp then chốt và các chương trình, dự án động lực.

Theo đó, mục tiêu tối thượng của thành phố là lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, kiên trì phương châm "phát triển để ổn định, ổn định để phát triển".

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đà Nẵng xác định ba nhiệm vụ then chốt. Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tư nhân và huy động nguồn lực xã hội cho hạ tầng.

Thứ hai, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, tạo ra cú hích mạnh mẽ cho nền kinh tế. Trong đó, nổi bật là các dự án như tuyến đường sắt đô thị, hầm kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, khu kinh tế Chu Lai, trung tâm tài chính và khu thương mại tự do.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, công nghệ cao và chuyển đổi số. Thành phố sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như vi mạch, ô tô điện, dệt may, da giày, dược liệu công nghệ cao, đồng thời cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, phân cấp - phân quyền rõ ràng.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế. Thành phố cam kết bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là y tế gắn với du lịch chữa bệnh.

Một mục tiêu nhân văn khác là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đô thị, đảm bảo 100% hộ dân vùng sâu vùng xa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như hạ tầng, điện, nước, giáo dục và y tế.

Về quốc phòng - an ninh, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với phát triển kinh tế, tăng cường quản lý biển, đảo và xử lý các loại hình tội phạm mới.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trình bày báo cáo tại phiên trù bị ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong nhiệm kỳ tới, Đà Nẵng đặt ra mục tiêu GRDP bình quân tăng trên 11%/năm, đến năm 2030 đạt 8.500 USD/người, tương đương quy mô GRDP khoảng 720.000 tỉ đồng.

"Để hoàn thành được những chỉ tiêu đầy thách thức này, cần quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy sức mạnh đồng thuận xã hội, đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả", ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Mở rộng phát triển đồng bộ và bền vững

Cũng tại phiên trù bị, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho biết công tác chuẩn bị đại hội được triển khai trên cơ sở Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Thành ủy đặc biệt chú trọng việc rà soát, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện gồm 23 thành viên, tổ chức năm đoàn khảo sát tại địa phương, đơn vị để rút kinh nghiệm thực tiễn. Trên cơ sở đó, các văn kiện được xây dựng theo nhiều giai đoạn, từng bước bổ sung, hoàn thiện.

Dự thảo văn kiện được xây dựng một cách công phu, khoa học, phát huy dân chủ rộng rãi, lấy ý kiến từ nhiều tầng lớp nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ và nguyên lãnh đạo cũng như từ các ban, bộ, ngành Trung ương.

"Đây là một quá trình công phu, khoa học, phát huy dân chủ, thể hiện trách nhiệm cao đối với thành phố", ông Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khẳng định, các văn kiện đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao về chất lượng, tính chủ động và sự đổi mới.

Các văn kiện được xây dựng đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Ông Dũng cho biết nhiều ý kiến góp ý đã tập trung vào chủ đề, phương châm đại hội, kết cấu và chỉ tiêu cụ thể, giúp làm sâu sắc thêm các bài học kinh nghiệm, xác định rõ nguyên nhân hạn chế và bổ sung định hướng phát triển cho giai đoạn tới.

Trên cơ sở tiếp thu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động ngay từ sớm, với tám nhóm nhiệm vụ - giải pháp trọng tâm, theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm".

"Kết quả chuẩn bị lần này thể hiện tính nghiêm túc, trí tuệ tập thể, dân chủ rộng rãi, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ I thành công, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân", ông Dũng khẳng định.