Đà Nẵng ra công điện 'tuyên chiến' với khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 29.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, đã ký ban hành công điện gửi các sở, ban ngành cùng các chủ tịch UBND xã, phường về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống "khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định" (IUU) trên địa bàn thành phố.

Theo công điện, trong thời gian qua, công tác chống IUU đã được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách; đến thời điểm hiện tại, thành phố đã cơ bản khắc phục được những tồn tại hạn chế trong công tác này.

Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và chuẩn bị cho đợt thanh tra sắp tới của Ủy ban Châu Âu, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chống IUU.

Bộ đội biên phòng cùng ngư dân kiểm tra các thiết bị giám sát hành trình trước mỗi chuyến biển dài ngày ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu cương quyết "tuyên chiến" với IUU, huy động tối đa thời gian, nguồn lực, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc thực hiện phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không phát sinh vi phạm mới.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở NN-MT khẩn trương tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về chống IUU.

Công an TP.Đà Nẵng, Bộ đội biên phòng, Thanh tra TP.Đà Nẵng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; hoặc hành vi môi giới, mua chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép; gửi, vận chuyển thiết bị VMS.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các xã, phường theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, nhất là nhóm tàu cá "3 không", tàu cá chưa lắp VMS, tàu cá nằm bờ...; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng, chủ tàu, kích thước tàu, vị trí tàu đang neo đậu,...; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, hình ảnh để chứng minh khi có yêu cầu.

Công điện cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nếu để phát sinh tàu cá "3 không" trên địa bàn mình quản lý.