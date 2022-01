Đà Nẵng: Ra quân xử lý nhà hàng, quán nhậu mở nhạc ‘tra tấn’ khu dân cư

Lúc 22 giờ cùng ngày (5.1), Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung, Công an P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tiến hành đo tiếng ồn phát ra từ quán nhậu Mẽo (địa chỉ 210 - 212 đường 30.4, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Kết quả đo xác định tiếng ồn vượt quy chuẩn của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Đây là tụ điểm ăn nhậu bị khu dân cư xung quanh nhiều lần phản ánh về việc mở nhạc ồn ào đến khuya trong khi không gian lộ thiên, tiếng nhạc ảnh hưởng nghỉ ngơi của người dân.





Trước đó, khuya 4.1, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) tiến hành đo tiếng ồn phát ra từ cơ sở Luxx Beer Garden (đường Nguyễn Sinh Sắc, P.Hòa Minh).

Kết quả, tiếng ồn phát ra từ máy hút mùi và hệ thống âm thanh mở nhạc công suất lớn gồm 12 loa vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Ngoài ra, khuya 29.12.2021, Phòng Cảnh sát môi trường cũng tiến hành đo độ ồn phát ra từ quán nhậu Thảo Nguyên (địa chỉ 1393-1395 đường Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Tiếng ồn của quán nhậu này cũng vi phạm các quy định về độ ồn.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường, thời gian gần đây nhiều khu dân cư rất bức xúc khi các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán nhậu mở nhạc công suất lớn phục vụ khách vào giờ khuya ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Do đó, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ra quân chấn chỉnh.