Đà Nẵng 'rót' tới 2 tỉ đồng cho startup, tăng tốc đổi mới sáng tạo

Chính sách mới mở đường cho startup bứt tốc

Cuối tháng 5 vừa qua, HĐND TP.Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 19 quy định trình tự, thủ tục, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách nhà nước đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Công viên phần mềm Đà Nẵng là hạt nhân phát triển hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút nhiều doanh nghiệp số và startup công nghệ đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm ẢNH: HOÀNG SƠN

Đây được xem là một trong những chính sách hỗ trợ trực tiếp có quy mô lớn nhất của Đà Nẵng dành cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố.

Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Đà Nẵng. Điều kiện đặt ra là dự án chưa nhận hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho cùng nội dung trong giai đoạn đề nghị hỗ trợ; doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội và có trụ sở chính tại Đà Nẵng.

Mức hỗ trợ được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển của dự án. Đối với các dự án ở giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo và tăng tốc thông qua các tổ chức trung gian, ngân sách hỗ trợ tiền công lao động trực tiếp từ 10 - 30 triệu đồng/dự án, đồng thời hỗ trợ 20 - 50 triệu đồng/dự án cho các chi phí hoạt động, thuê chuyên gia và sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

Riêng các dự án bước sang giai đoạn phát triển doanh nghiệp sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ trực tiếp với tổng kinh phí tối đa 2 tỉ đồng/dự án. Nguồn kinh phí này được sử dụng cho nhiều nội dung như tiền công lao động trực tiếp, thuê dịch vụ đổi mới sáng tạo, sản xuất thử nghiệm, chế tạo sản phẩm mẫu và các hạng mục theo quy định.

Chính sách mới được kỳ vọng giúp các startup vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình hình thành, đẩy nhanh thương mại hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Không dừng ở một cơ chế hỗ trợ tài chính, Đà Nẵng còn xác định mục tiêu dài hạn xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Theo Sở KH-CN TP.Đà Nẵng, ngành khoa học và công nghệ sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư hạ tầng đổi mới sáng tạo; ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong các lĩnh vực AI, robot, tự động hóa và vi mạch; mở rộng hợp tác quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là AI và bán dẫn.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu lọt vào nhóm 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, hỗ trợ tối thiểu 600 dự án, hình thành 500 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có doanh nghiệp do người nước ngoài sáng lập, đồng thời hướng tới xuất hiện doanh nghiệp tỷ đô đầu tiên vào năm 2030.

Kích hoạt động lực đổi mới sáng tạo

Nếu Nghị quyết số 19 tạo "đòn bẩy" về nguồn lực cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo thì những hoạt động kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư đang cho thấy cách Đà Nẵng từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng ưu tiên phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), robot, tự động hóa và vi mạch, tạo động lực hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh tế số ẢNH: HOÀNG SƠN

Phát biểu tại Diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia - Hòa Khánh 2026, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, thành phố không thể tiếp tục tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn đầu tư và khai thác các nguồn lực truyền thống. Động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới phải đến từ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Hồ Quang Bửu, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, thành phố cần hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội và các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Do đó, theo ông Bửu, Diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia - Hòa Khánh 2026 được xem là một bước cụ thể hóa định hướng đó. Tại đây, các bên đã ký kết hợp tác theo mô hình liên kết "4 nhà", gồm: nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - quốc tế; đồng thời thống nhất triển khai các chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối đầu tư và chuyển giao công nghệ trên nền tảng số.

Theo TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia, sự phát triển của một quốc gia luôn gắn với việc hình thành đội ngũ doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, hệ sinh thái hiện vẫn cần thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng với thị trường, giữa nghiên cứu với thương mại hóa và giữa khát vọng khởi nghiệp với nguồn lực phát triển.

Ông Hòa kỳ vọng, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến thuận lợi để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ươm tạo các doanh nghiệp tăng trưởng cao; qua đó đóng góp vào mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước.