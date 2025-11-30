Đà Nẵng sẽ đóng vai trò cửa ngõ trung chuyển quốc tế

Lợi thế chiến lược của Đà Nẵng

Vị trí nằm giữa hai đầu Bắc - Nam, tiếp giáp hành lang kinh tế đông - tây, cùng hệ thống cảng biển nước sâu Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai… đang được đầu tư mạnh mẽ, giúp Đà Nẵng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa Việt Nam với các thị trường trong khu vực.

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, Đà Nẵng có khả năng trở thành trung tâm phân phối quan trọng nhờ mạng lưới giao thông đồng bộ và tính kết nối cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại diễn đàn logistics Việt Nam 2025

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho hay thành phố với diện tích tự nhiên gần 12 nghìn km², dân số hơn 3 triệu người, hội tụ đầy đủ, đồng bộ các yếu tố về chiến lược, hạ tầng cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, vùng nông nghiệp và khu thương mại tự do.

Với vị trí đặc biệt này, Đà Nẵng không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của miền Trung - Tây Nguyên, mà còn là cửa ngõ ra Biển Đông của Hành lang kinh tế đông - tây, kết nối Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam, mở ra không gian phát triển mới cho cả khu vực.

Đây là những lợi thế để giúp thành phố có những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất - xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng xác định logistics là ngành dịch vụ trọng điểm, có tính lan tỏa cao, là nền tảng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và đầu tư.

Trong những năm qua, thành phố đã tập trung quy hoạch, đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics với nhiều dự án quy mô lớn như: cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu, cảng Kỳ Hà, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai cùng hệ thống đường cao tốc, đường sắt, các khu, cụm công nghiệp và trung tâm logistics gắn kết liên vùng.

Đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu đang được triển khai sẽ là cảng cửa ngõ quốc tế, có khả năng đón tàu trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng của khu vực và cả nước. Cùng với đó, việc kết nối và phát huy hiệu quả hệ thống cảng Chu Lai - Liên Chiểu - Tiên Sa - Kỳ Hà - Dung Quất hình thành cụm cảng tổng hợp miền Trung, tạo hành lang vận tải liên hoàn đường biển, đường bộ, đường sắt, hàng không.

Cảng quốc tế Chu Lai (TP.Đà Nẵng) - cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quốc tế tại miền Trung

Song song với phát triển hạ tầng, Đà Nẵng đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh.

Với tầm nhìn dài hạn, Đà Nẵng đã triển khai xây dựng Khu Thương mại tự do, mô hình đầu tiên tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ là cực tăng trưởng mới, hội tụ các tập đoàn logistics quốc tế, trung tâm phân phối hàng hóa, thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính, bảo hiểm và dịch vụ giá trị gia tăng. Đây là mô hình đột phá, hướng tới tự do hóa thương mại, hội nhập sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế Đà Nẵng trên bản đồ logistics khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiềm năng lớn để phát triển ngành logistics

Theo các chuyên gia, vị trí địa lý đặc thù của Đà Nẵng tạo điều kiện lý tưởng để thành phố đảm nhận vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực. Cùng với đó, Đà Nẵng cũng được đánh giá có khả năng phát triển thành trung tâm chế biến - tái xuất, trung tâm phân phối thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng đang hội đủ các yếu tố để trở thành hạ tầng nền tảng cho mô hình logistics thông minh, xanh và tự động hóa.

Thành phố đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư vào hạ tầng chiến lược, hoàn toàn có thể trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực, đóng vai trò quan trọng trong kết nối thương mại quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, cho hay các khu thương mại tự do tại Đà Nẵng sẽ là cửa ngõ trung chuyển quốc tế, trung tâm chế biến tái xuất, trung tâm phân phối thương mại điện tử và hạ tầng quan trọng cho logistic thông minh, xanh, tự động hóa.

Tại diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics VN - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định TP.Đà Nẵng là một trung tâm kinh tế của miền Trung. Thành phố hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển logistics khi có sân bay quốc tế, cảng biển, đường giao thông huyết mạch của đất nước ta.

Thủ tướng cho rằng, hiện tại Đà Nẵng đang thí điểm làm Khu thương mại tự do và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Có thể nói, Đà Nẵng là trung tâm du lịch, luân chuyển hàng hóa, luân chuyển con người rất lớn. Chính những lợi thế này khiến Đà Nẵng trở thành địa điểm có tiềm năng lớn để phát triển ngành logistics theo hướng nhanh và bền vững.

Thủ tướng cũng chia sẻ, việc lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức diễn đàn logistics Việt Nam 2025, không chỉ nhằm khai thác các lợi thế sẵn có của thành phố, mà còn hướng tới tạo động lực và truyền cảm hứng cho sự phát triển logistics của không chỉ Đà Nẵng mà còn của cả nước.