Đà Nẵng: Sôi nổi hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi

Ngày 10.11, Thành đoàn Đà Nẵng cho biết trong năm 2023, các hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn TP chú trọng triển khai, tổ chức có hiệu quả. Qua đó, đã tổ chức 7 hành trình "Học sinh THPT với khoa học công nghệ và tương lai"; hội thi "Olympic tiếng Anh TP.Đà Nẵng - Danang Victoria Olympiad" năm học 2021 - 2022; hội thi "Olympic tiếng Anh TP.Đà Nẵng - Danang WISE English Olympic" năm học 2022 - 2023 (thu hút hơn 15.000 thí sinh tham gia).…

Chuyên gia hỗ trợ các em học sinh TP.Đà Nẵng vượt qua những thử thách, khó khăn trong quá trình học ngoại ngữ Ảnh: Hoàng Sơn

Mới đây, từ ngày 15.10 - 3.11, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình GenZ nâng cao trình độ ngoại ngữ trong hội nhập kỷ nguyên số năm 2023 tại 40 trường THCS, THPT với sự tham dự của hơn 8.000 học sinh nhằm định hướng, hướng dẫn các cách học tiếng Anh hiệu quả, áp dụng kỹ năng Linearthinking khi sử dụng tiếng Anh.

Hội đồng Đội - Cung Thiếu nhi TP.Đà Nẵng phối hợp với trường tiểu học, THCS, THPT Anh quốc tổ chức Ngày hội tiếng Anh thiếu nhi năm 2023. Đây được đánh giá là hoạt động giúp thiếu nhi tiếp cận với tiếng Anh một cách hiệu quả, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, tương tác bằng tiếng Anh một cách thú vị và phù hợp với độ tuổi.

Thành đoàn Đà Nẵng cho biết thêm, Hội Sinh viên TP đã tổ chức Diễn đàn CLB, đội, nhóm tiếng Anh sinh viên hằng năm. Chương trình là chuỗi các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng các CLB tiếng Anh sinh viên trên địa bàn TP, từ đó đóng góp cụ thể và thiết thực hơn nữa cho hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân với nhiều nội dung bổ ích và lý thú.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các CLB, đội nhóm tiếng Anh trên địa bàn cùng tham gia ký cam kết phấn đấu "Hỗ trợ học tập ngoại ngữ cho 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2028".

Đáng chú ý, Hội Sinh viên TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội trực thuộc triển khai tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, như: chỉ đạo Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng phối hợp với AIESEC tổ chức Talkshow "Make It Till You Make It"; chỉ đạo Hội Sinh viên Đại học Duy Tân và Trường Temasek Polytechnic (Singapore) tổ chức chương trình "Hành trình trải nghiệm toàn cầu"; Hội sinh viên Đại học Duy Tân đã chỉ đạo CLB tiếng Trung tổ chức chương trình giao lưu quốc tế và định hướng nghề nghiệp "Trải nghiệm văn hóa Trung Hoa" cho hơn 100 sinh viên…

Mời giảng viên nước ngoài bồi dưỡng tiếng Anh cho thanh thiếu nhi

Theo anh Lê Công Hùng, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, trong thời gian tới, Thành đoàn sẽ xây dựng, ban hành đề án "Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi và cán bộ Đoàn trên địa bàn TP.Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025"; tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu trong Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" trong năm 2024.

Học sinh TP.Đà Nẵng trao đổi với chuyên gia về phương pháp học ngoại ngữ Ảnh: Hoàng Sơn

Thành đoàn Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu với các học giả, chuyên gia VN và nước ngoài, những thanh thiếu nhi có kinh nghiệm học tiếng Anh để trao đổi, truyền đạt về các phương pháp, kinh nghiệm học và thực hành tiếng Anh hiệu quả cho thanh thiếu nhi; mở các lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi, tổ chức các buổi tọa đàm, talkshow về nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi...

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các cơ sở trực thuộc đưa các hoạt động nâng cao chất lượng ngoại ngữ, các CLB, tổ đội, nhóm hoạt động ngày càng tốt hơn, thường xuyên tổ chức các hội thi, diễn đàn bằng ngoại ngữ với nhiều nội dung, chuyên đề phong phú để các bạn tham gia, trao đổi và học tập lẫn nhau...

"Thành đoàn Đà Nẵng định kỳ hàng năm tổ chức Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên TP. Nội dung thi không chỉ kiểm tra năng lực tiếng Anh của thanh niên mà còn giúp cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức của thanh thiếu nhi về những vấn đề xã hội, lịch sử VN, các nội dung hội nhập quốc tế của VN, kiến thức về Đoàn, các tổ chức thanh niên VN, Đội Thiếu niên tiền phong TP.HCM và các vấn đề khác mà thanh thiếu nhi quan tâm", anh Lê Công Hùng cho biết.

Mới đây, báo cáo với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lê Công Hùng đề xuất cần tăng cường công tác phối hợp với Sở GD-ĐT TP triển khai các hoạt động của Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030", cụ thể gồm: phối hợp tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên TP; tổ chức hoạt động tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè hằng năm; mời các giảng viên nước ngoài đến Đà Nẵng tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho thanh thiếu nhi thiếu nhi…