Đà Nẵng: Tái diễn cảnh quá tải nộp sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Theo ghi nhận của Thanh Niên, cả ngàn người xếp hàng dài tại trụ sở công ty của chủ đầu tư dự án trên đường Ông Ích Khiêm (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Nhiều người cho biết đã đến trụ sở công ty từ hôm qua (29.6) và ngủ lại để xếp hàng. Công an P.Thạc Gián và cán bộ Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã tăng cường lực lượng để hỗ trợ công tác hướng dẫn người dân xếp hàng, lấy số thứ tự và nộp hồ sơ…

Lực lượng công an được tăng cường để giữ trật tự ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã từ ngày 30.6 đến 22.7, kéo dài 23 ngày. Tuy nhiên, do dự án nằm ở vị trí đắc địa giữa sông Hàn và biển Đà Nẵng, đồng thời giá nhà khoảng 16,2 triệu đồng/m2, giá căn hộ chỉ khoảng hơn 800 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng được cho là khá tốt so với mặt bằng căn hộ khu vực này nên số lượng đăng ký đến nay đã hơn 2.000 hồ sơ, gấp nhiều lần so với 633 căn hộ thực tế của 2 tòa chung cư.

Thực tế này khiến nhiều khách hàng nôn nóng, sốt ruột muốn nộp hồ sơ sớm với hy vọng được duyệt mua nhà.

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng khuyến cáo việc bán nhà ở xã hội đợt này vẫn thực hiện đúng quy định, căn cứ các đối tượng đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội.

Xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ tại trụ sở công ty ẢNH: NGUYỄN TÚ

Vừa qua có tình trạng rao bán trái phép, quảng cáo thông tin "chạy" các thủ tục mua nhà ở xã hội với cam kết "bao đậu", vì vậy Sở Xây dựng đề nghị người dân cảnh giác, không giao dịch với các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện, thẩm quyền về nhà ở xã hội để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, tại một dự án nhà ở xã hội khác khu vực tây bắc Đà Nẵng cũng đã xảy ra tình trạng cầu vượt cung, người mua nhà ở xã hội xếp hàng từ rất sớm để đăng ký.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn đến năm 2030, TP.Đà Nẵng bố trí quy hoạch 54 khu đất xây nhà xã hội, phần lớn ở H.Hòa Vang.

Trong năm 2025, TP.Đà Nẵng được giao chỉ tiêu hoàn thành 2.500 căn nhà xã hội và 5 năm tiếp theo hoàn thành 9.355 căn. Lũy kế đến hết năm 2024, thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 41 dự án nhà ở xã hội với gần 10.700 căn hộ và hơn 1.100 phòng ký túc xá sinh viên.