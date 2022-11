Đà Nẵng: Tạm giữ hàng chục bình khí cười trong xe, tụ điểm vui chơi

Cơ quan điều tra xác định 2 cựu cán bộ Công an H.Vũ Thư (Thái Bình) đã hành hạ, khóa tay chân bị can vào ghế và để ngoài sân dưới trời rét đậm khiến bị can suy hô hấp, sau đó tử vong.