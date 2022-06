Phát hiện nhiều kho chứa bình khí cười ở khắp TP.Hải Phòng

Ngày 9.6, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Tổ công tác HP22 cùng công an các quận huyện liên tục phát hiện các kho chứa bình nén khí N 2 0, hay còn gọi là khí cười.

Cụ thể, vào ngày 7.6, tại trục đường xã thuộc địa phận xã An Lư, H.Thủy Nguyên, Tổ công tác HP22 đã phát hiện xe ô tô BS 15D - 024.22 do Lê Quang Hân (25 tuổi, ở số 3/33 Bình Kiều, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) điều khiển, đang dừng đỗ bên lề, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 50 bình nén khí bằng kim loại từ kho tại đường Tân Hà, P.Lãm Hà, Q.Kiến An, Hải Phòng đến địa điểm trên.

Khi lực lượng công an kiểm tra địa điểm ở số 102 Tân Hà, P.Lãm Hà (do ông Vũ Mạnh Cường, 41 tuổi, ở số 62/189 Tân Hà, P.Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng, là người đại diện) đã phát hiện 120 bình nén khí cười.

Ngoài ra, cũng trong ngày 7.6, công an các quận huyện cùng lực lượng HP22 còn phát hiện 54 bình khí cười ở số 19/31 Đồng Tâm, P.Đồng Hòa, Q.Kiến An, Hải Phòng; 171 bình khí cười ở số 43 Đốc Tít, P.Trại Chuối, Q.Hồng Bàng; 79 bình khí cười ở số 1B Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, H.An Dương, Hải Phòng; 619 bình khí cười ở tại nhà xưởng ở số 6, tổ 9, thôn Cái Tắt, xã An Đồng, H.An Dương.





Trong khi đó, tại cửa hàng Gas Huy Hùng ở số 290 Hoàng Minh Thảo, Q.Lê Chân, Tổ công tác HP22 kiểm tra xe tải BS 15C - 393.46 do Đào Ngọc Duy (31 tuổi, ở 7C31 Trại Chuối, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) điều khiển có 115 bình nén khí cười. Kiểm tra trong cửa hàng phát hiện 66 bình nén khí cười và 3.650 vỏ bóng cao su.

Quá trình kiểm tra, các đại diện chủ cơ sở trên đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các bình nén khí cười bị phát hiện.

Tổ công tác HP22 đã bàn giao các vụ việc trên cho công an các quận, huyện: Thủy Nguyên, Kiến An, Lê Chân, Hồng Bàng, An Dương kiểm tra xử lý theo quy định.