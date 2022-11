Đà Nẵng: Tạm giữ kẻ cướp giật của công nhân để lấy tiền đánh bạc qua mạng

Ngày 15.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Hoàng Văn Minh (26 tuổi, ngụ xã Sen Thủy, H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13.11, anh N.V.N (27 tuổi, ngụ H.Thăng Bình, Quảng Nam) đi bộ trong đường kiệt 89 Đồng Kè (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) thì bị Minh đi xe máy từ phía sau áp sát, giật điện thoại iPhone 11 Pro.

Anh N. đuổi theo Minh ra đường Đồng Kè nhưng không bắt kịp, anh N. đến cơ quan công an trình báo nhưng cũng không nhận diện được nghi can do đêm tối.

Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu phối hợp P.Hòa Khánh Bắc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng truy xét.





Đến khuya 14.11, lực lượng phối hợp bắt được Minh trên đường Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, thu hồi điện thoại iPhone 11 Pro của nạn nhân mà Minh cất giấu ở phòng trọ.

Minh khai nhận, do vỡ nợ vì mê đánh bạc qua mạng, nên Minh nảy sinh ý định cướp giật tài sản để lấy tiền gỡ gạc. Để tránh bị truy xét, Minh thuê xe máy làm phương tiện gây án.

Ngoài ra, Minh còn khai ra một vụ cướp giật khác ở đường số 4 KCN Hòa Khánh vào đầu tháng 11, lấy được 1 điện thoại Oppo, cầm cố được 300.000 đồng.