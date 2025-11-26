Đà Nẵng tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Phát huy nguồn lợi, siết chặt quản lý

Những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản được cấp phép đã giúp địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng sản, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ công trình hạ tầng và các dự án phát triển của tỉnh, đồng thời đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, cả khai thác trái phép lẫn sai phạm trong khai thác hợp pháp. Việc xử lý kịp thời góp phần răn đe, cảnh tỉnh và giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.

Trước tình trạng khan hiếm vật liệu san lấp, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp ngay trong phạm vi các dự án đầu tư xây dựng.

Giải pháp này đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là những công trình sử dụng vốn đầu tư công, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu thời điểm hiện nay.

Lực lượng công an kiểm tra tình trạng khai thác vàng trái phép ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu ban hành nhiều kế hoạch ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn nhằm bảo đảm cấp nước sinh hoạt trong mùa cạn hằng năm.

TP.Đà Nẵng cũng đã phê duyệt và tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ các nguồn nước cấp sinh hoạt; xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Song song đó, các hoạt động tuyên truyền, vận động tổ chức và người dân tham gia bảo vệ nguồn nước được triển khai rộng rãi, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên nước - một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững.

Công tác bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả ấn tượng

Giai đoạn 2020 - 2025, TP.Đà Nẵng triển khai hiệu quả các chương trình, dự án và giải pháp quản lý môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị, khu - cụm công nghiệp và khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để, không phát sinh điểm nóng mới. Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%, nước thải đô thị đạt trên 89% theo quy chuẩn…

Nhiều hệ thống xử lý nước thải được đầu tư bài bản ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số bảo vệ môi trường cấp tỉnh, được Bộ TN-MT (nay Bộ NN-MT) tặng bằng khen.

TP.Đà Nẵng hoàn thành đưa vào vận hành hàng loạt công trình hạ tầng môi trường quan trọng. Nhiều hạng mục hạ tầng quan trắc và giám sát môi trường được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động từ các cơ sở xả thải.

Thành phố đã đẩy mạnh quy hoạch và triển khai các dự án xử lý chất thải rắn, tăng cường quản lý chất thải nguy hại; chú trọng bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, các khu bảo tồn và di sản thiên nhiên.

Nhằm định hướng lâu dài cho công tác quản lý chất thải, thành phố thực hiện lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Ngoài ra, các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu được tích hợp vào quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thể hiện sự chủ động trong quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng khí hậu.

Những kết quả đạt được trong khai thác khoáng sản, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.