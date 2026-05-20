Đà Nẵng tăng quy mô dân số - ‘Đòn bẩy’ cho BĐS vùng quy hoạch mở rộng

Thu hút nhân tài, đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế

Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế tiếp tục được nâng tầm: năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước và đứng thứ 2 trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy hoạch chung đến năm 2050, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia với dân số 6 triệu người, giữ vai trò trung tâm logistics, kinh tế biển và thương mại tự do. Để đạt mục tiêu này cũng như đảm bảo nguồn lực cho các động lực tăng trưởng, thành phố chủ trương xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, hướng tới các nhóm lao động chuyên môn cao, chuyên gia, kỹ sư, cộng đồng làm việc từ xa (digital nomad)… trong nước và quốc tế - lực lượng nhân sự quan trọng để vận hành các hệ sinh thái kinh tế mới.

Nhằm giảm áp lực hạ tầng cho lõi đô thị hiện hữu, Đà Nẵng mở rộng không gian kinh tế - đô thị về phía Nam, trọng điểm là vùng Hội An - Nam Hội An với định hướng phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế chất lượng cao, đô thị sinh thái và các dịch vụ quốc tế. Bởi đây là khu vực còn nhiều dư địa phát triển các mô hình đô thị sinh thái, nâng cao chất lượng sống.

Nam Đà Nẵng - Hội An là điểm đến hấp dẫn hàng đầu với cư dân toàn cầu Ảnh: DPG

Song song, thành phố cũng dành nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông - đô thị cho khu vực này nhằm rút ngắn khoảng cách địa lý, gia tăng tính kết nối và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân sinh sống, làm việc. Đáng chú ý có thể kể tới là tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai, dự kiến khởi công vào tháng 2/2027; tuyến ven biển Võ Chí Công kết nối liên hoàn Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai; quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng…

Bất động sản sinh thái đón sóng dịch chuyển về vùng quy hoạch mở rộng

Trước chủ trương mở rộng không gian phát triển về phía Nam của Đà Nẵng, thị trường bất động sản tại đây cũng đang đứng trước thời cơ "vàng" để chuyển mình mạnh mẽ khi sự gia tăng của các dòng cư dân, nhất là cộng đồng làm việc từ xa và chuyên gia quốc tế, sẽ kéo theo nhu cầu sở hữu và thuê dài hạn các bất động sản chất lượng cao.

Trong đó, bất động sản sinh thái tại Hội An được đánh giá giàu tiềm năng hơn cả nhờ sở hữu lợi thế về môi trường sống trong lành, mật độ xây dựng thấp, tiện ích đầy đủ và kết nối thuận tiện. Với khách lưu trú, phân khúc này đáp ứng nhu cầu về một không gian sống chuẩn mực, trong khi với nhà đầu tư, bất động sản sinh thái sẽ mở ra cơ hội khai thác dòng tiền, tạo ra nguồn thu nhập thụ động đều đặn.

Đơn cử là biệt thự Park Home thuộc khu đô thị sinh thái Casamia Balanca Hoi An - sản phẩm được kiến tạo để phục vụ nhu cầu sống và khai thác lưu trú với tệp khách hàng mục tiêu là cộng đồng digital nomads và chuyên gia quốc tế. Hưởng lợi từ vị trí "cửa ngõ" kết nối trung tâm đô thị Đà Nẵng với Hội An - Nam Hội An của Casamia Balanca Hoi An, Park Home tiếp cận trực tiếp với hạ tầng giao thông quy hoạch mở rộng, đồng thời sở hữu môi trường sống đặc quyền trong vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Bên cạnh vị trí, Park Home còn thừa hưởng hệ sinh thái hiếm có của khu đô thị với 3,6ha rừng dừa nước tự nhiên, 8ha diện tích mặt nước và hệ thống các công viên cảnh quan... mang đến không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Không gian sống hòa hợp với thiên nhiên, tách biệt khỏi sự ồn ào đô thị nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi tại Park Home Ảnh: DPG

Trong khi đó, hệ tiện ích tại dự án cũng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sống, gắn bó lâu dài thay vì lưu trú ngắn ngày. Các không gian co-working space, nhà hàng - café, gym - fitness, bể bơi tiêu chuẩn Olympic hay sân pickleball… không đơn thuần là trải nghiệm nghỉ dưỡng mà còn tạo điều kiện để cư dân làm việc, kết nối cộng đồng và duy trì lối sống năng động ngay trong nội khu.

Hiện tại, Park Home đang trong quá trình hoàn thiện và sẵn sàng vận hành vào quý III/2026. Mới đây, chủ đầu tư dự án đã "bắt tay" hợp tác với M Village để triển khai mô hình khai thác toàn diện (số lượng sản phẩm giới hạn), hứa hẹn giúp tối ưu khai thác cũng như mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Với những ưu thế vượt trội, giá trị của Park Home vượt xa khỏi một nơi lưu trú thông thường để trở thành tài sản sở hữu giá trị kép: vừa tiềm năng mang lại lợi nhuận bền vững, vừa sở hữu dư địa có khả năng tăng trưởng dài hạn theo đà bứt phá của vùng quy hoạch Nam Đà Nẵng - Hội An.