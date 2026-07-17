Đà Nẵng tăng tốc kinh tế số từ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng

Chiều nay 17.7, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nâng cao năng suất, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, hiện thành phố có hơn 61.100 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó trên 97% là doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn lực, công nghệ và năng lực quản trị.

Thành phố kỳ vọng việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ trên 80% DNNVV tiếp cận các giải pháp số; đồng thời đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35 - 40% GRDP.

Đà Nẵng cũng đang triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số, từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn đến hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó giám đốc Sở KH-CN TP.Đà Nẵng, đã báo cáo kết quả triển khai Đề án chuyển đổi số DNNVV giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời công bố các chính sách hỗ trợ chung, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ và giới thiệu kênh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Tổng đài 1022 và Cổng Góp ý Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở KH-CN TP.Đà Nẵng tặng hoa tri ân các doanh nghiệp công nghệ số đồng hành cùng chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ẢNH: TỔNG ĐÀI 1022

Hơn 26 doanh nghiệp công nghệ đồng hành

Theo bà Phạm Thị Ngọc Quyên, đến nay đã có hơn 26 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký đồng hành cùng thành phố, trong đó có nhiều đơn vị lớn như: Viettel, VNPT, MobiFone, MISA, Sapo, Dx82... triển khai các chương trình hỗ trợ DNNVV và hộ kinh doanh thông qua các nền tảng số, chữ ký số, hóa đơn điện tử và tư vấn chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp công nghệ công bố nhiều gói hỗ trợ như miễn phí phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, khai thuế; miễn phí chữ ký số, hóa đơn điện tử; hỗ trợ các nền tảng quản trị doanh nghiệp; tư vấn tái thiết kế quy trình trước khi áp dụng phần mềm nhằm giúp doanh nghiệp tránh tình trạng "số hóa cái sai"; đồng thời cung cấp các gói trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot, voicebot và các nền tảng số dành cho lĩnh vực du lịch, lưu trú và dịch vụ.

Theo Sở KH-CN, những gói hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh. Không chỉ giới thiệu chính sách hỗ trợ, hội nghị còn là diễn đàn để các doanh nghiệp công nghệ chia sẻ những giải pháp chuyển đổi số đã được kiểm chứng trong thực tiễn.

Các doanh nghiệp công nghệ số trao gói hỗ trợ cho hội, hiệp hội và doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Sở KH-CN TP.Đà Nẵng ẢNH: TỔNG ĐÀI 1022

Đại diện VNPT Đà Nẵng, Viettel Đà Nẵng và Công ty CP MISA đã trình bày các giải pháp ứng dụng AI, xây dựng doanh nghiệp số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, đại diện Công ty CP Xây dựng Gốm sứ Việt Hương chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, tạo thêm động lực để cộng đồng DNNVV mạnh dạn chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra nghi thức cam kết đồng hành của 21 doanh nghiệp công nghệ số, ngân hàng và đơn vị cung cấp giải pháp số với các hội, hiệp hội doanh nghiệp và DNNVV trên địa bàn thành phố, góp phần mở rộng mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở KH-CN TP.Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh, hội nghị không chỉ cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố về hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV mà còn mở đầu cho giai đoạn triển khai quyết liệt, thực chất hơn trong thời gian tới.

Ông Hồng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động tận dụng các chính sách, gói hỗ trợ của thành phố; các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối; các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đồng hành cùng DNNVV để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế số của Đà Nẵng.