Đà Nẵng tạo 'cú hích' chính sách, đưa kinh tế tư nhân bứt phá

Sức hút từ những con số ấn tượng

Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã thu hút được tổng vốn đầu tư trong nước lên đến 140.470 tỉ đồng và 333,3 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Những con số này minh chứng rõ nét cho sức hút mạnh mẽ của thành phố, không chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện, mà còn nhờ vào những chính sách cởi mở và sự đồng hành quyết liệt của chính quyền.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra các dự án chậm tiến độ trên địa bàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cuối tháng 8 vừa qua, hàng loạt dự án lớn đã đồng loạt khởi công, khởi động, tạo nên một làn sóng phát triển mới.

Nổi bật là siêu dự án tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown của Tập đoàn Sun Group, với tổng vốn đầu tư 79.790 tỉ đồng. Cùng với đó là dự án Khu thương mại tự do với vốn đầu tư hơn 808 tỉ đồng và tuyến cáp treo Bà Nà – Suối Mơ trị giá 52.000 tỉ đồng.

Ở phía Nam thành phố, Tập đoàn THACO cũng đã khởi công dự án mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỉ đồng.

Những dự án này không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn. Điều này đã vực dậy nền kinh tế Đà Nẵng một cách mạnh mẽ sau đại dịch, tạo nên một không khí đầu tư sôi động.

Với những con số ấn tượng về thu hút đầu tư và hàng loạt dự án nghìn tỉ được khởi công, Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ đầu tư của cả nước.

Tập trung tháo gỡ nhiều vướng mắc

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Các mục tiêu cụ thể đã được đặt ra rất rõ ràng với tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm. Đến năm 2030, khu vực này sẽ đóng góp 60-62% GRDP của thành phố. Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động cũng tăng 20- 30%.

TP.Đà Nẵng xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế ẢNH: HOÀNG SƠN

Thành phố đặt mục tiêu GRDP bình quân giai đoạn này đạt trên 11%/năm, và quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 sẽ đạt trên 660.000 tỉ đồng.

Để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này, TP.Đà Nẵng xác định chiến lược trọng tâm là tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tín dụng, công nghệ và thị trường. Đồng thời, tăng cường đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ, kinh tế hợp tác hộ kinh doanh, kinh tế tập thể; cùng với đó đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân.

Thời gian qua, TP.Đà Nẵng đã và đang tập trung tháo gỡ các khó khăn về pháp lý cho nhiều dự án; nâng cao chất lượng các quy hoạch, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, gắn với hoàn thành việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đề án: "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố".

Đặc biệt, thành phố xác định rõ vai trò "vốn mồi" của ngân sách nhà nước để thu hút các nguồn lực xã hội, đề xuất cơ chế khuyến khích các dự án theo hình thức PPP (hợp tác công tư), BOT, BT và Khu kinh tế mở Chu Lai.

Thành phố cũng chủ động xúc tiến làm việc với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn, có tiềm lực và thương hiệu mạnh "đầu đàn", dẫn dắt về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin…

Ngoài ra, kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp chế biến dược liệu, kết hợp nghiên cứu phát triển, xây dựng thương hiệu dược liệu đạt chuẩn quốc tế.

Đà Nẵng đang tiên phong trong việc triển khai hai mô hình phát triển mới là khu thương mại tự do và trung tâm tài chính. Đây được xem là những bước đột phá chiến lược, thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế.

Chính sự vào cuộc quyết liệt này đã giúp nhiều dự án bất động sản được triển khai đồng loạt, góp phần thúc đẩy thị trường.

Có thể khẳng định rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, TP.Đà Nẵng đang tạo nên một làn sóng phát triển mạnh mẽ, biến những mục tiêu tham vọng trở thành hiện thực và củng cố vị thế là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực miền Trung và cả nước.