Đà Nẵng: Táo tợn vào tận khu dân cư cướp giật dây chuyền của phụ nữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Nghĩa (20 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào tối 7.12, Nghĩa lấy xe máy của gia đình dạo quanh khu vực dân cư A32 (P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), tìm người dân sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đến kiệt 1 đường Lê Trọng Tấn, Nghĩa phát hiện chị P.T.T (ngụ P.An Khê) đang đi bộ một mình, đang bê đồ đạc, có đeo dây chuyền vàng trên cổ nên nảy sinh ý định cướp giật.

Nghĩa dừng xe nhưng vẫn nổ máy, giả vờ hỏi đường để chị T. mất cảnh giác, rồi bất ngờ cướp giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.





Ngay lập tức Nghĩa rú ga bỏ trốn, chị T. chạy theo nhưng đang bê đồ nên không đuổi kịp, chị đã đến công an phường trình báo. Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp truy xét, phối hợp các công an các địa phương và đơn vị nghiệp.

Sau khi xác định được Nghĩa, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã bắt khẩn cấp Nghĩa để đấu tranh, Nghĩa thừa nhận đã cướp giật và bán sợi dây chuyền của chị T. được 3 triệu đồng, dùng để tiêu xài cá nhân.