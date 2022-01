Đà Nẵng: Theo dõi, bắt quả tang trùm cho vay nặng lãi hàng tỉ đồng

Tối 13.1, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ tổ 82, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, công an quận lập chuyên án 0122VL để đấu tranh với đường dây cho vay nặng lãi do Phúc cầm đầu. Phạm vi hoạt động của Phúc mở rộng toàn địa bàn thành phố, chủ yếu nhắm vào tiểu thương các chợ và người lao động. Ngày 13.1, sau thời gian theo dõi mật phục, trinh sát Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Phúc đang đi thu tiền nợ.





Khám xét khẩn cấp nhà Phúc tại 31 Nguyễn Giản Thanh (Q.Thanh Khê), công an tạm giữ nhiều tài liệu thể hiện việc hoạt động cho vay nặng lãi, cùng 1 xe máy, 2 điện thoại di động và hơn 700 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, số tiền Phúc thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi lên đến hàng tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.