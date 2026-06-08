Đà Nẵng: Theo dõi chỉ số điện hàng ngày để chủ động tiết kiệm điện

19 giờ 30, điều hòa phòng khách tại gia đình chị Ngô Thị Hạnh (ở P.Hòa Cường) chuyển sang cài đặt 27 độ C, trước đây thường bật 25 độ C vì nghĩ làm mát nhanh sẽ tiết kiệm hơn. "Sau khi theo dõi biểu đồ điện tiêu thụ trên ứng dụng, tôi mới thấy chỉ vài giờ dùng điều hòa sai cách đã kéo mức điện tăng mạnh. Trước đây bật 24 - 25 độ C cả đêm, giờ để 27 - 28 độ C, thêm quạt gió tuần hoàn, vẫn mát mà tiền điện giảm rõ", chị nói.

Thông qua ứng dụng EVNCPC CSKH, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện, lịch sử tiêu thụ và các cảnh báo bất thường

Thực tế, nhiều người dùng vẫn hiểu sai về điều hòa - thiết bị ngốn điện nhất trong mùa nắng. Cài nhiệt độ càng thấp không giúp phòng mát nhanh hơn, mà chỉ buộc máy nén hoạt động lâu hơn, tiêu thụ điện nhiều hơn. Mức cài đặt hợp lý trong mùa nóng thường là 26 - 28 độ C, kết hợp quạt để luân chuyển khí mát. Nếu phòng kín tốt, tăng thêm 1 độ C. Thói quen bật/tắt liên tục cũng phản tác dụng, vì mỗi lần khởi động máy nén phải tăng tải lớn. Trước đây, hóa đơn điện mùa hè của gia đình anh Từ Công Hoan (ở P.Cẩm Lệ) tăng 30 - 40%. Năm nay, anh theo dõi theo ngày, nhìn biểu đồ là thấy ngay mức tăng và chủ động điều chỉnh thói quen.

Chị Hạnh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phòng khách từ 25 độ C lên 27 độ C

Đại diện Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết việc minh bạch dữ liệu tiêu thụ điện là một phần trong lộ trình số hóa dịch vụ khách hàng, giúp người dân chủ động giám sát và điều chỉnh nhu cầu sử dụng. Thông qua ứng dụng EVNCPC CSKH, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện, lịch sử tiêu thụ và các cảnh báo bất thường. "Mục tiêu không chỉ là cung cấp điện ổn định, mà còn giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả hơn. Khi khách hàng thấy rõ mức tiêu thụ điện, việc tiết kiệm trở nên trực quan hơn rất nhiều", ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó giám đốc PC Đà Nẵng, cho biết.

Mức tăng điện sinh hoạt không đến từ việc sử dụng nhiều hơn, mà từ cách sử dụng chưa tối ưu. Điều hòa bẩn lọc gió, phòng không kín, ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc bật máy ở mức quá thấp sẽ tiêu hao điện năng hơn mức cần thiết. Các chuyên gia năng lượng cho rằng minh bạch dữ liệu là công cụ mạnh để thay đổi hành vi tiêu dùng. Khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, hằng ngày, thậm chí hằng giờ thì phản ứng sẽ gần như tức thời.