Đà Nẵng Times Square - FUTA Residence - vị trí ‘kim cương’ bên biển Mỹ Khê

Dự án gồm 2 tòa căn hộ: tháp A cao 24 tầng với 265 căn hộ, tháp B cao 31 tầng với 295 căn hộ, khối đế có 15 căn shophouse thông tầng.

Đà Nẵng Times Square - FUTA Residence tọa lạc “khu đất kim cương” hơn 4.000 m² với 3 mặt tiền Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Dương Đình Nghệ (phường An Hải)

Đặc biệt dự án đã hoàn thiện xây dựng, các tiện ích đẳng cấp: hồ bơi, phòng gym, spa, thư viện, trường học, hầm để xe... đáp ứng đầy đủ nhu cầu trải nghiệm chất lượng nghỉ dưỡng biển cũng như thương mại của cư dân.

Vị trí Đà Nẵng Times Square - FUTA Residence đắc địa tâm điểm biển Đà Nẵng

Pháp lý minh bạch càng mang lại sự an tâm cho khách hàng và khẳng định năng lực, cam kết của chủ đầu tư trong việc phát triển sản phẩm mang giá trị thực.

Trong bối cảnh quỹ đất Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, nhất là đất vàng ven biển, Đà Nẵng Times Square - FUTA Residence có giá trị tăng trưởng bền vững nhờ sở hữu lâu dài.

Chương trình thu hút hơn 300 khách hàng quan tâm, cho thấy sức hút đặc biệt của dự án căn hộ sở hữu lâu dài hiếm hoi trên trục biển Mỹ Khê

Biển Mỹ Khê cũng là nơi có mật độ du khách quốc tế và tỷ lệ kín phòng cao bậc nhất Đà Nẵng, nhất là khi Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại đây, thúc đẩy bất động sản biển Đà Nẵng, đặc biệt là phân khúc căn hộ sở hữu lâu dài bước vào chu kỳ tăng giá bền vững.

Điều này còn mở ra cơ hội khai thác cho thuê vượt trội, Đà Nẵng Times Square - FUTA Residence là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định từ khai thác cho thuê.

Căn hộ nhìn trực diện biển Đà Nẵng

Ông Trương Đình Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kim Long Nam chia sẻ, với định hướng phát triển bền vững, chủ đầu tư xây dựng dự án như một biểu tượng sống mang tính kế thừa của Đà Nẵng, mang đến những sản phẩm có giá trị thực, pháp lý minh bạch và chất lượng bền vững cho khách hàng.

Nội thất tiêu chuẩn 5 sao

Bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc FUTA Land khẳng định: "FUTA Land mang tinh thần của FUTA Group: "Chất lượng là danh dự", đây là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam để khách hàng sở hữu căn hộ không chỉ là nơi để ở, mà đang lựa chọn và trải nghiệm tương lai của thành phố với lợi thế của "trục đường tỉ đô" Võ Nguyên Giáp - một tài sản sở hữu lâu dài, không thể thay thế".