Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi từ phía bắc vào hoạt động

Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Phạm Hà Long (35 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội, tạm trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Trần Thanh Tùng (38 tuổi) và Trần Tuấn Vũ (32 tuổi, cùng ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo Công an Q.Hải Châu, qua công tác theo dõi địa bàn, lực lượng công an phát hiện một đường dây tín dụng đen ngày càng bành trướng, hoạt động phức tạp, ảnh hưởng xấu an ninh trật tự địa phương.

Đến ngày 5.12, Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền của một người phụ nữ trên đường Lê Thanh Nghị (Q.Hải Châu).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, Công an Q.Hải Châu bắt giữ Trần Thanh Tùng, thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền của người vay và nhiều sổ hộ khẩu, CCCD, CMND, bằng lái xe... của người vay tiền.

Long khai nhận đường dây tín dụng đen này hoạt động từ tháng 2.2018, cầm đầu là Trần Tuấn Vũ, người cung cấp tiền để Long và Tùng cho vay nặng lãi.

Long trực tiếp gặp, xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán kinh doanh của người vay, ghi chép sổ sách.





Long cho vay gói thấp nhất 3 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng, với lãi suất từ 146% - 304%/năm. Các con nợ trả góp trong thời hạn từ 30 - 100 ngày.

Tùng quản lý, chụp hình sổ sách gửi báo cáo cho Trần Tuấn Vũ để quản lý chung.

Ngày 14.12, Công an Q.Hải Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ Trần Tuấn Vũ tại Hà Nội, di lý về TP.Đà Nẵng.

Hiện Công an Q.Hải Châu đang làm việc với hàng chục con nợ ở nhiều quận huyện, bước đầu xác định số tiền lãi nhóm này thu lợi bất chính là 110 triệu đồng.

Ngoài làm thuê cho Vũ, Long còn mở đường dây cho vay nặng lãi riêng, từ tháng 5.2021 đến nay, thu lợi bất chính hơn 115 triệu đồng.