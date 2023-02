Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây ma túy của đôi vợ chồng

Ngày 7.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp các lực lượng triệt xóa đường dây ma túy do một cặp vợ chồng cầm đầu, bắt giữ 9 nghi can.

Trước đó, trưa 2.2, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) phối hợp Công an P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu bao vây kiệt Nhơn Hòa 10 (tổ 125 P.Hòa Minh) bắt giữ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

9 nghi phạm bị tạm giữ hình sự NGUYỄN TÚ

Các nghi phạm bị tạm giữ, gồm: Dương Quang Sáng (35 tuổi), Lưu Văn Tuấn (41 tuổi, cùng ngụ H.Thăng Bình, Quảng Nam), Lê Đình Trường (42 tuổi), Võ Thành Như (ngụ P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), Hoàng Thanh Tâm (cùng 38 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Phạm Đình Trường (28 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Trần Hải Triều (19 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 gói heroin, 6 xe máy, 12 điện thoại, 12 triệu đồng và một số tang vật khác.

Khám xét nhà vợ chồng Uyên, Vũ NGUYỄN TÚ

Mở rộng đấu tranh với các nghi phạm, lực lượng điều tra củng cố lời khai, chứng cứ. Tiếp đó, lực lượng truy xét ập vào ngôi nhà trên đường Nhơn Hòa 10 gần đó, thực hiện bắt giữ người và khám xét chỗ ở khẩn cấp với vợ chồng Trần Thị Thảo Uyên (29 tuổi) và Tống Phước Lê Vũ (31 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).



Kết quả khám xét nhà đôi vợ chồng này thu giữ thêm 1 gói heroin. Đôi vợ chồng Uyên, Vũ khai nhận mua về để sử dụng và bán cho người nghiện để kiếm lời.

Theo Đồn biên phòng Hải Vân, trước đó, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn và trao đổi thông tin nghiệp vụ với các lực lượng phối hợp, lực lượng phòng chống ma túy phát hiện, nghi vấn đường dây ma túy quy mô lớn do đôi vợ chồng Uyên, Vũ cầm đầu.

Sau hơn một tháng điều tra, xác minh, lực lượng xác định Vũ là đối tượng nhiều tiền án tiền sự ma túy. Vợ chồng Vũ đều nghiện nặng, không nghề nghiệp nhưng tiền bạc rủng rỉnh, bất minh về kinh tế. Tụ tập ở nhà đôi vợ chồng này cũng là các thành phần bất hảo, giao du với nhiều nghi can liên quan ma túy.

Uyên, Vũ khai nhận 7 nghi phạm nêu trên đều là đàn em, nhận ma túy của vợ chồng Vũ để bán lại kiếm lời. Hiện vụ tàng trữ, mua bán ma túy đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.