Đà Nẵng: Trộm 2 chó cảnh Phú Quốc 15 triệu đồng, mang bán vào quán thịt chó

Trước đó, chiều 23.2, anh Nguyễn Công Đức (34 tuổi, ngụ tổ 69, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) đến Công an P.Nại Hiên Đông trình báo về việc bị trộm chó bắt trộm 2 con chó cảnh của gia đình. Theo khổ chủ, 2 con chó giống Phú Quốc gia đình anh mua với giá 15 triệu đồng.

Công an P.Nại Hiên Đông đã trích xuất camera an ninh khu vực, khoanh vùng các nghi can, có tiền án, tiền sự trộm cắp, đặc biệt là những đối tượng từng liên quan việc trộm chó, có quan hệ với nơi tiêu thụ chó.





Qua đó, công an thấy nổi lên đối tượng Lê Văn Sinh Nhật (47 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông). Công an phường đã bắt giữ Nhật.

Theo khai nhận, ngày 23.2, Nhật theo dõi gia đình anh Đức, phát hiện 2 con chó không người trông coi nên đánh bả. Do không biết giống chó cảnh Phú Quốc có giá trị, nghi phạm trộm chó đã mang cả 2 con đi tiêu thụ tại một quán thịt chó ở P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.