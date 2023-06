Đà Nẵng: Trưa 27.6 sẽ cấm container, xe tải để tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Ngày 26.6, Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đơn vị đã đưa ra phương án tạm ngưng hoạt động đối với một số ô tô tải trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Sở GTVT TP.Đà Nẵng ra thông báo tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô tô kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, ô tô tải tự đổ (ô tô tải ben) tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Các loại phương tiện nêu trên chỉ được hoạt động tại một số tuyến đường như: Hầm Hải Vân - Túy Loan, La Sơn - Túy Loan, đường đèo Hải Vân, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Tạ Quang Bửu đến đường đèo Hải Vân), Quốc lộ 14B (đoạn từ giáp tỉnh Quảng Nam đến cầu vượt Hòa Cầm), cầu vượt Hòa Cầm (bao gồm 2 đường gom hai bên cầu), Quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

TP.Đà Nẵng cấm xe container, xe tải lưu thông trong thời gian thi tốt nghiệp THPT HUY ĐẠT

Thời gian tạm ngưng hoạt động cụ thể của các loại xe trên vào ngày 27.6 từ 13 giờ đến 16 giờ 30. Các ngày 28 và 29.6, thời gian tạm ngưng hoạt động từ 6 giờ đến 7 giờ 30, từ 9 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 15 giờ 30 đến 18 giờ.

Đối với ngày thi dự phòng (30.6), thành phố dự kiến tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe trên từ 6 giờ đến 7 giờ 30 và từ 9 giờ 30 đến 12 giờ, chỉ thực hiện khi có thông báo.

Sở GTVT đề nghị Công an TP.Đà Nẵng chủ trì triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi; đề nghị Sở GD-ĐT và UBND H.Hòa Vang thông báo đến phụ huynh, học sinh điểm Trường THPT Ông Ích Khiêm (H.Hòa Vang) có phương án di chuyển đến điểm thi theo hướng đi qua cống chui dân sinh trước khu vực Trường tiểu học An Phước (xã Hòa Phong), hạn chế lưu thông trên Quốc lộ 14B.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023, vào ngày mai 27.6, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và chỉnh sửa các thông tin sai sót (nếu có).

Ngày 28 - 29.6, thí sinh sẽ làm 4 bài thi: ngữ văn, toán, bài thi tổ hợp, ngoại ngữ. Sáng 30.6 là buổi thi dự phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP Đà Nẵng có 13.176 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp có 49 thí sinh; dự thi chỉ để xét tuyển cao đẳng, đại học có 447 thí sinh; dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học có 12.680 thí sinh.