Đà Nẵng: Trung tâm đăng kiểm hoạt động bình thường dù thiếu đăng kiểm viên

Các trung tâm vẫn đảm bảo công tác đăng kiểm

Ngày 28.2, PV Thanh Niên ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), nhiều phương tiện ở TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam xếp hàng chờ vào đăng kiểm từ sáng sớm. Tại trung tâm này, thay vì 2 dây chuyền hoạt động đăng kiểm như trước đây, hiện chỉ còn 1 dây chuyền thực hiện đăng kiểm xe khiến các phương tiện chờ đợi hàng dài.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tạm đóng 1 dây chuyền đăng kiểm HUY ĐẠT

Lý giải về việc đóng dây chuyển đăng kiểm, đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 430-5D cho hay, sau khi giám đốc trung tâm và các thuộc cấp bị cơ quan công an điều tra thì trung tâm rơi vào cảnh thiếu nhân lực buộc phải cho tạm dừng 1 dây chuyền.

"Sau sự việc lãnh đạo bị công an điều tra, bắt tạm giam, hiện trung tâm chỉ còn 3 nhân viên đăng kiểm. Theo quy định thì nhân lực như vậy không đủ để duy trì 2 dây chuyền. Vì vậy, chúng tôi mở 1 dây chuyền và đang nỗ lực tuyển đăng kiểm viên nhưng rất khó, đó là tình trạng chung trên cả nước", vị đại diện thông tin.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D thiếu đăng kiểm viên sau khi giám đốc và các thuộc cấp bị bắt HUY ĐẠT

Có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-02S (xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) hoạt động đăng kiểm tại đây diễn ra bình thường. Các phương tiện tấp nập chạy vào khu đỗ xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-02S hoạt động bình thường HUY ĐẠT

Điều khiển xe tải loại 1 tấn từ tỉnh Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng để đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-02S, ông Bùi Bá Mẫn (trú Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết mọi khi ông đăng kiểm tại Quảng Nam nhưng trung tâm đăng kiểm đóng cửa nên phải chạy xe ra TP.Đà Nẵng để thực hiện đăng kiểm.

"Tôi đã xếp hàng được hơn nửa tiếng, dự kiến trong sáng 28.2 xe tôi sẽ hoàn thành đăng kiểm. Trước đó có nghe thông tin giám đốc trung tâm bị bắt, tôi cũng lo sợ xe không đăng kiểm được nhưng đến đây mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường là mừng rồi. Chậm trễ đăng kiểm sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn", ông Mẫn nói.

Ông Bùi Bá Mẫn (trú Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), điều khiển phương tiện từ tỉnh Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng để thực hiện đăng kiểm HUY ĐẠT

Đảm bảo kịp thời nhu cầu kiểm định xe của người dân

Theo ông Phan Nhật Phong, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-02S, sau Tết Nguyên đán 2023 mọi hoạt động tại trung tâm vẫn đang diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.

"Trước tết có tình trạng ùn ứ cục bộ, nhưng sau tết mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Trung tâm có 3 dây chuyền với sức đăng kiểm khoảng 200 phương tiện/ngày nhưng gần đây chỉ đăng kiểm cho 60 - 80 xe/ngày", ông Phong thông tin.

Ông Phan Nhật Phong, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-02S kiểm tra số liệu đăng kiểm trong buổi sáng 28.2 HUY ĐẠT

Theo ông Phong, sau hàng loạt vụ việc vừa xảy ra, lãnh đạo trung tâm và Sở GTVT đã động viên, giải thích cho nhân viên yên tâm công tác.

"Đến nay, nguồn nhân lực vẫn được đảm bảo khi trung tâm đã có người phụ trách, giải quyết các vấn đề giấy tờ đúng quy định. Các vấn đề vướng mắc, phát sinh, trung tâm sẽ có báo cáo lên sở để xin ý kiến", ông Phong nói.

Các đăng kiểm viên tiến hành các khâu đăng kiểm xe cơ giới HUY ĐẠT

Ông Đặng Nam Sơn, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo sở gần đây đã trực tiếp theo dõi hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm để tránh xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm. Vì vậy, đến nay các hoạt động đăng kiểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.Đà Nẵng về tội "nhận hối lộ". Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Bùi Văn Tấn (47 tuổi), Giám đốc trung tâm; Lương Ngọc Vũ (43 tuổi), đăng kiểm viên và Lương Kim Quang (29 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật LKQ về tội "nhận hối lộ".



Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự "đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 43-05D. Cơ quan công an đã bắt tạm giam Hoàng Ngọc Bình, Giám đốc trung tâm và Nguyễn Thành, Phó giám đốc trung tâm này về tội danh "nhận hối lộ"; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đình Hoàng (trú tại P.An Khê, Q.Thanh Khê), về hành vi "môi giới hối lộ".