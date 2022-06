Đà Nẵng: Truy xét nhóm người kẹp cổ, đánh hội đồng hướng dẫn viên du lịch

Chiều 1.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho hay đã chỉ đạo Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) khẩn trương làm rõ vụ kẹp cổ, đánh hướng dẫn viên du lịch ở khu vực biển Đà Nẵng.