Đà Nẵng: Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao

'Nền kinh tế TP.Đà Nẵng gần như đóng băng trong quý 3/2021'

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.Đà Nẵng năm 2021 do Cục Thống kê TP.Đà Nẵng tổ chức hôm nay (30.12), ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, cho hay tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước tăng 0,18% so với năm 2020. Nhìn chung, mức độ phục hồi kinh tế của TP.Đà Nẵng còn rất chậm do phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 từ tháng 5.2021 với tính phức hợp cao hơn 2 đợt dịch trước đó.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế TP.Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi khá tốt, đã thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020, với mức tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 0,945 so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, làn sóng dịch lần thứ 4 quay lại, TP.Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kinh tế 6 tháng cuối năm giảm 4,4% so với cùng kỳ.

“Đặc biệt, nền kinh tế TP.Đà Nẵng gần như đóng băng trong quý 3/2021 do phải thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ trên hầu khắp các xã, phường. Tăng trưởng kinh tế quý 3 giảm sâu - 10,17%”, ông Vũ nói.

Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao

Cũng theo ông Vũ, với tốc độ tăng 0,18% năm 2021, TP.Đà Nẵng là một trong số 54 địa phương trên cả nước có mức tăng trưởng dương. Xét trong 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, TP.Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất.





Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, nhiều lao động bị mất việc làm hoặc phải nghỉ giãn việc, tỷ lệ thất nghiệp tại Đà Nẵng tiếp tục ở mức cao. Theo kết quả điều tra, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021 sơ bộ là 8,76%, thấp hơn tỷ lệ 9,41% của năm 2020 song còn rất cao so với nhiều tỉnh thành trên cả nước.

GRDP bình quân đầu người tính theo giá trị hiện hành năm 2021 ước đạt 87,87 triệu đồng, tương đương 3.753 USD. Tính theo giá so sánh 2010, GRDP bình quân đầu người năm 2021 giảm 2% so với 2020. Tốc độ phát triển dân số trung bình cao hơn tốc độ tăng GRDP, vì vậy năm 2021 là năm thứ 2 từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, GRDP bình quân đầu người của Đà Nẵng có xu hướng giảm.

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cũng đề ra một số giải pháp đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Trong đó, về du lịch, cần xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu du lịch, lên phương án đón khách quốc tế, tổ chức đón khách du lịch nội địa trong tình hình bình thường mới theo lộ trình từng giai đoạn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư trong nước…