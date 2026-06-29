Đà Nẵng và sự dịch chuyển sang mô hình ‘resort in city’

Sau giai đoạn tái cấu trúc của thị trường trong năm 2025, bất động sản Đà Nẵng bước vào năm 2026 với sự phân hóa ngày càng rõ nét. Trong khi phân khúc nhà ở tại khu vực trung tâm tiếp tục duy trì sức hút nhờ pháp lý minh bạch và giá trị sở hữu dài hạn, thì bất động sản nghỉ dưỡng cũng bước sang giai đoạn trưởng thành hơn, nơi thị trường đề cao khả năng khai thác bền vững, chất lượng vận hành và giá trị sử dụng thực tế.

Đà Nẵng và "khoảng giao" mới giữa bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng

Giới quan sát cho rằng thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng chưa bao giờ thiếu lực cầu. Thành phố vẫn giữ vai trò trung tâm du lịch lớn của miền Trung, đồng thời liên tục mở rộng tệp khách quốc tế, khách lưu trú dài ngày và nhóm du khách có mức chi tiêu cao. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng nhanh của "condotel" và các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, tâm lý đầu tư trên thị trường cũng dần thay đổi.

Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới với sự cộng hưởng giữa du lịch, tài chính quốc tế và bất động sản đô thị ven sông Hàn

Sự dịch chuyển này cũng diễn ra ở nhóm khách mua để ở. Thay vì tìm kiếm một căn hộ phục vụ nhu cầu cư trú đơn thuần, nhiều người bắt đầu hướng đến những sản phẩm có thể dung hòa giữa an cư, nghỉ dưỡng và làm việc linh hoạt trong cùng một tài sản. Từ đó, thị trường bắt đầu hình thành một "khoảng giao" mới, nơi ranh giới giữa bất động sản đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng dần được xóa nhòa.

Theo Thống kê TP.Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 5,988 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 3,395 triệu lượt, tăng 24,9%; lượt khách ngủ qua đêm đạt khoảng 5,412 triệu lượt, tăng 21,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 20.085 tỉ đồng, tăng 19,2%.

Song hành với du lịch, thành phố cũng bước vào giai đoạn phát triển mới nhờ sự xuất hiện của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Cùng với dòng vốn quốc tế, diện mạo cư dân của thành phố cũng thay đổi với sự hiện diện ngày càng rõ của chuyên gia tài chính, doanh nhân quốc tế, nhân sự công nghệ cao và cộng đồng digital nomad (du mục kỹ thuật số).

Dòng vốn đầu tư vào Đà Nẵng đang tạo thêm xung lực mới cho thị trường. Tính đến ngày 20.4.2026, tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt 70.846 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước; tổng vốn FDI đăng ký đạt 237,7 triệu USD, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2025 và 47 dự án được cấp mới.

Đây cũng là xu hướng đã hình thành tại nhiều đô thị quốc tế như Marina Bay của Singapore, Downtown Dubai hay các tổ hợp serviced residence tại Bangkok, nơi tinh thần nghỉ dưỡng được đưa vào ngay lõi đô thị tài chính và thương mại.

Bất động sản đô thị - nghỉ dưỡng đang trở thành xu hướng mới bên sông Hàn

M Riverside Danang và trải nghiệm "resort in city" bên sông Hàn

Trong bối cảnh thị trường bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm có thể dung hòa giữa nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú, M Riverside Danang được phát triển theo mô hình Work - Live - Resort tại trung tâm Đà Nẵng - xu hướng đang hiện diện ngày càng rõ tại các đô thị có cấu trúc cư dân toàn cầu.

Dự án tọa lạc trên khu đất 1.853.25 m² tại vị trí ba mặt tiền đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, gần sông Hàn và đối diện công viên APEC. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến sân bay quốc tế, trung tâm hành chính, các trục thương mại và hệ tiện ích du lịch của thành phố.

M Riverside Danang cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 312 căn hộ thương mại gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Dự án được phát triển bởi Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước. Trong khi đó, Kyoritsu Maintenance Việt Nam kế thừa kinh nghiệm vận hành khách sạn và lưu trú quốc tế.

M Riverside Danang hướng đến chuẩn sống “resort in city” với không gian sống giữa lõi trung tâm và tầm nhìn trực diện sông Hàn

Work - Live - Resort đang trở thành kiểu không gian được ưa chuộng tại nhiều đô thị toàn cầu, nơi làm việc, lưu trú và nghỉ dưỡng được tích hợp trong cùng một nhịp sống. Tại M Riverside Danang, tinh thần "resort in city" hiện diện ngay giữa lõi trung tâm Đà Nẵng, khi cư dân có thể làm việc, kết nối và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng trong cùng một trải nghiệm sống hằng ngày.

Theo giới quan sát, khi Đà Nẵng cùng lúc đón thêm dòng khách quốc tế, dòng vốn và lực lượng chuyên gia mới, thị trường sẽ có xu hướng ưu tiên các sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa có khả năng khai thác lưu trú.