Đà Nẵng: Vì sao thưởng tiền cho nam sinh viên đăng ký ngành giáo dục mầm non?

Định kiến nghề nghiệp

Ngày 25.4, ông Nguyễn Vinh San, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), xác nhận nhà trường vừa có quyết định thưởng 5 triệu đồng cho nam sinh viên đăng ký học ngành giáo dục mầm non.

Ông San cho biết nhà trường dành 10 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho nam sinh viên theo học ngành giáo dục mầm non.

Theo ông San, ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý và giáo dục trẻ. Trẻ nhỏ trong những năm đầu đời cần sự giáo dục toàn diện, được tiếp xúc với cô giáo và cả thầy giáo. Vì vậy, nhà trường đã có chính sách này nhằm khuyến khích thí sinh nam theo học ngành giáo dục mầm non - ngành học mà rất nhiều năm qua không có nam sinh viên theo học.

"Chính sách thưởng như một sự ghi nhận và khích lệ các bạn nam khi mạnh dạn vượt qua những 'định kiến nghề nghiệp' để lựa chọn ngành học mà mình yêu thích. Chúng tôi cho rằng không có thí sinh nào chọn ngành học vì phần thưởng, nhưng phần thưởng lại là niềm động viên cho các em khi lựa chọn nghề", ông San nói.

Tuy nhiên, thông tin Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng trao học bổng cho nam sinh viên đăng ký học ngành giáo dục mầm non đã khiến dư luận bàn tán.

Phần lớn nhiều người đặt vấn đề ngành mầm non vốn dành cho nữ, giáo viên mầm non phải cho trẻ ăn, tắm, thay đồ... thì nam giới sao có thể làm được. Cũng có ý kiến cho rằng các trường mầm non thường chỉ tuyển nữ vậy cơ hội việc làm cho nam sinh ngành mầm non có cao?...

Khoa Giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng nhiều năm qua không có sinh viên nam đăng ký học N.T





Cơ hội cho thầy giáo mầm non vẫn rộng mở

Trước những ý kiến tranh cãi này, ông San cho rằng ngành giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đến nay chỉ có 1 nam sinh viên đăng ký học, và thời điểm đó đến nay cũng đã... tròn 20 năm.

Nam sinh viên duy nhất ngày đó sau khi hoàn thành khóa học đã lựa chọn học lên thạc sĩ và hiện là giảng viên khoa Giáo dục mầm non của trường.

Sinh viên khoa Giáo dục mầm non Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tham gia Festival Sáng tạo trẻ N.T

Ông San nhận định, khó khăn duy nhất là nam sinh viên phải vượt qua những định kiến, rằng ngành mầm non chỉ dành cho nữ. Trong khi nam sinh viên lại có nhiều lợi thế khi học ngành mầm non. Theo ông, sự tinh tế, khéo léo, cẩn thận không chỉ có ở nữ giới; các bạn nam vẫn hát hay, múa đẹp, tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ rất tốt.

"Các bạn nam nếu thực sự yêu thích ngành học, có tình yêu dành cho trẻ nhỏ thì cơ hội của các thầy giáo mầm non vẫn sẽ rất rộng mở", ông San nhấn mạnh.

Thầy giáo mầm non thay tã, thay đồ cho bé gái thì sao? Thầy Lê Công Sự, 30 tuổi, giáo viên Trường mầm non Hoa Đào, Q.12, TP.HCM, giải nhất hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp TP chủ đề "Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ" năm 2022 từng chia sẻ với phóng viên Thanh Niên về công việc của thầy giáo mầm non. Thầy Sự cho biết nhiều người e ngại giáo viên nam thì không thể chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng cho con em họ. Điều này không có cơ sở. Ở mỗi lớp, ban giám hiệu sẽ phân công thầy giáo cùng với một cô giáo chăm sóc bé. Các công việc thay tã, thay đồ cho bé gái do cô giáo phụ trách, thầy giáo sẽ đảm nhiệm phần việc cho các bé trai. Tất cả công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ phải đảm bảo kỹ lưỡng, an toàn tuyệt đối. "Ở nhà trẻ có ba, có mẹ, trẻ học được từ mẹ sự tỉ mỉ, dịu dàng, nữ tính và học được từ cha sự đàn ông, mạnh mẽ, quyết đoán. Vậy thì ở lớp cũng như vậy. Cả thầy giáo, cô giáo cùng dạy mầm non sẽ cho trẻ phát triển được cân bằng, trẻ học hỏi được nhiều phẩm chất, tính cách tích cực từ thầy và cô - những người thầy đầu đời, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ sau này. Chúng tôi mong phụ huynh hiểu rằng khi bất cứ nam giới nào lựa chọn ngành nghề giáo dục mầm non và theo đuổi công việc này nhiều năm, chứng tỏ họ phải rất - rất đam mê công việc này", thầy Sự bộc bạch. Thúy Hằng