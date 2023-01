Đà Nẵng với cú vươn mình ngoạn mục

Chia sẻ với Thanh Niên trong những ngày đầu năm mới 2023, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, để có được kết quả xếp thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP trong năm 2022, có thể nói người dân và chính quyền TP.Đà Nẵng nỗ lực không biết mệt mỏi khi đại dịch Covid-19 vừa lắng xuống.

Đề xuất chủ đề khó để nỗ lực

* Lời đầu tiên, xin chúc mừng TP.Đà Nẵng về đích năm 2022 với kết quả ngoài mong đợi, bức tranh kinh tế thành phố (TP) có nhiều khởi sắc. Thưa ông, để có được con số GRDP nhảy vọt từ 0,18% vào năm 2021 cho đến 14,05% vào năm 2022, TP đã có những giải pháp gì?

- Ông Lê Trung Chinh: Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành cùng với sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã đồng lòng, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Với quyết tâm đó, tình hình kinh tế - xã hội TP khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. TP đã hoàn thành 10/11 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu đạt cao. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 73.860 tỉ đồng, ước tăng 14,05% so với năm 2021 (nghị quyết tăng 6 - 7%).

Ngay từ đầu năm 2022, TP đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng về chương trình công tác năm. TP đã xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 với 67 nhiệm vụ được giao cho các sở, ban, ngành, quận, huyện. UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương vừa làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên vừa xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước.

* Với chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, UBND TP.Đà Nẵng sẽ đề ra giải pháp gì để thực hiện hiệu quả chủ đề này ?

- TP.Đà Nẵng sẽ tập trung quyết liệt thực hiện chủ đề năm ngay từ đầu năm 2023. Theo đó, TP tập trung tháo gỡ thủ tục đất đai, quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng còn vướng mắc. Chủ đề năm 2023 là một chủ đề khó nhưng Ban cán sự Đảng UBND TP đã chủ động đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, để thấy rằng sự nỗ lực, trách nhiệm của UBND TP đối với những nội dung còn vướng mắc, khó khăn. TP sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, phát huy đầu tư các hoạt động là lĩnh vực thế mạnh của TP, như: du lịch, dịch vụ…; hỗ trợ những ngành có tăng trưởng thấp, như: dệt may, bảo hiểm, hóa chất…

TP tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh phát triển DN, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực. TP cũng thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” gắn với chương trình TP “5 không, 3 có” nhằm bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững và tăng cường an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng TP an bình, là điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách, bạn bè quốc tế.

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

* Như ông có đề cập, chủ đề năm 2023 là chủ đề rất khó, vậy kịch bản nào cho nền kinh tế của TP, thưa ông?





- Trên cơ sở thực hiện năm 2022 và dự báo tình hình năm 2023, TP.Đà Nẵng dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng năm 2023, gồm: kịch bản 1, GRDP ước tăng 6,5 - 7%; kịch bản 2, GRDP tăng 7 - 7,5%. Về lựa chọn kịch bản, với những khó khăn, thách thức như dự báo, cùng với quy mô GRDP theo giá so sánh năm 2022 (73.860 tỉ đồng) đã khôi phục và vượt quy mô của năm 2019 (69.456 tỉ đồng), tăng trưởng kinh tế của năm 2023 theo kịch bản 1 là khả thi. Trong trường hợp những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới và trong nước có xu hướng giảm, các nền kinh tế được phục hồi khả quan hơn, TP sẽ phấn đấu tăng trưởng đạt và vượt kịch bản 2 (tăng trưởng khoảng 7 - 7,5%, xấp xỉ tốc độ tăng trưởng bình quân của giai đoạn 2016-2019 (7,7%/năm).

* Riêng đối với công tác thu hút đầu tư, kế hoạch của TP.Đà Nẵng thế nào để cải thiện môi trường đầu tư để các DN trong và ngoài nước yên tâm dốc vốn vào TP ?

- Ngay từ đầu năm, TP sẽ nỗ lực tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc tồn đọng, hỗ trợ DN tối đa trong thủ tục hành chính; hỗ trợ các dự án đang hoạt động trên địa bàn mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng vốn đầu tư. Chúng tôi sẽ tăng cường đối thoại, gặp gỡ DN để giải quyết khó khăn vướng mắc khi đầu tư, sản xuất kinh doanh; tiếp tục tập trung mời gọi và xúc tiến nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh; tập trung thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực TP đang kêu gọi thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, TP sẽ duy trì, vận hành hiệu quả hoạt động các tổ công tác liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư...

UBND TP quyết tâm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dài hạn Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo đúng định hướng trở thành một Khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia, các dịch vụ phát triển theo hướng tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho DN, nhà đầu tư…

* Người dân quan tâm công tác chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ công nhân khó khăn… được UBND TP triển khai thế nào trong Tết Quý Mão 2023?

- Năm 2022, kinh tế TP được phục hồi và có bước phát triển ổn định, TP tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP sẽ thăm và hỗ trợ với tổng số tiền hơn 115,6 tỉ đồng (tăng gần 50 tỉ đồng so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022). Số kinh phí này sẽ dành để hỗ trợ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, công nhân mất việc gặp khó khăn và các đối tượng khác.

* Xin cảm ơn ông!