Đà Nẵng với đích đến Trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp

Nền móng vững chắc

Cuối tháng 7, Đà Nẵng khởi động Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) trị giá 1.800 tỉ đồng do Công ty CP VSAP Lab đầu tư. Công trình xây dựng tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, diện tích gần 2.300 m², dự kiến vận hành quý 4.2026. Đây là dự án hạt nhân hình thành cụm đổi mới sáng tạo ngành bán dẫn tại Đà Nẵng và cả nước, phục vụ các lĩnh vực AI chip, thiết bị y sinh, giao tiếp tốc độ cao. Khi hoạt động, công suất đạt 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Công viên phần mềm số 2 - hạ tầng quan trọng trong phát triển công nghệ của Đà Nẵng đã sẵn sàng đón các nhà đầu tư ẢNH: HOÀNG SƠN

Quá trình chuẩn bị, thành phố chủ động tận dụng cơ chế đặc thù của Trung ương, đồng thời lồng ghép nghị quyết HĐND về hỗ trợ hạ tầng và phát triển nhân lực bán dẫn. Đây là điểm sáng trong hành trình Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu cả nước.

HĐND thành phố đã phê duyệt 66 dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, với tổng vốn 2.348 tỉ đồng. Riêng năm 2025 triển khai 5 dự án hạ tầng KH-CN trị giá 845 tỉ đồng và chuẩn bị 61 dự án giai đoạn 2026-2030 với vốn 1.503 tỉ đồng.

Giai đoạn 2021-2024, thành phố hỗ trợ 43 lượt doanh nghiệp với tổng kinh phí 4 tỉ đồng, đồng thời hỗ trợ 31 nhiệm vụ với gần 6 tỉ đồng để phát triển sản phẩm khởi nghiệp. Năm 2024, Đà Nẵng lần đầu góp mặt trong top 1.000 thành phố toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp theo StartupBlink.

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ban hành chính sách hỗ trợ vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI Đà Nẵng. Cùng lúc, thành phố tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án, khơi thông nguồn lực phát triển.

Đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, một trong ba nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ tới là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai Kế hoạch phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045; hoàn thiện cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết 57; thí điểm sandbox cho một số lĩnh vực như blockchain, fintech, AI, robot, tài sản số. Thành phố sẽ ban hành cơ chế đãi ngộ đặc thù, tạo động lực cho cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học; ưu tiên đầu tư hạ tầng như phòng lab AI, Fab-Lab bán dẫn, Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng. Mục tiêu có ít nhất 5 sản phẩm thử nghiệm sandbox được triển khai; tỉ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở ươm tạo, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư, chuyên gia. Thành phố phối hợp Bộ KH-CN thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia theo Nghị quyết 57; đồng thời thành lập Văn phòng Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Đà Nẵng xác định vừa phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo vừa thu hút nguồn lực chất lượng cao ẢNH: HOÀNG SƠN

Đặc biệt, thành phố nghiên cứu triển khai khu chức năng công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng; đưa giải pháp công nghệ tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế. Mục tiêu là Đà Nẵng nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về trình độ KH-CN và đổi mới sáng tạo, đồng thời trong nhóm thành phố hàng đầu Đông Nam Á.

Trên lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố xây dựng Đề án giai đoạn 2026-2030, định hướng 2035; đi đầu trong quản trị đô thị thông minh, chính quyền số, xã hội số, công dân số. Đà Nẵng đặt mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia và địa phương, bảo đảm dữ liệu ‘đúng, đủ, sạch, sống’.

Trong hợp tác, thành phố sẽ kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc biệt để trọng dụng và thu hút nhân tài, nhất là người Việt Nam ở nước ngoài, trong các lĩnh vực mà Nghị quyết 57 đã xác định.

Thành phố cũng nỗ lực thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực tư tại các ngành, lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ưu tiên kết nối với các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề trong khu vực và thế giới để đào tạo, thu hút nhân lực.

Thành phố phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành mới, như CNTT và truyền thông, công nghiệp vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, cùng nhân lực cho Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế.

Với những định hướng trên, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng vị thế Trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp, đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của miền Trung - Tây nguyên và cả nước.