Đà Nẵng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, minh bạch

Theo báo cáo của Sở NN-MT TP.Đà Nẵng, toàn thành phố đã tiến hành rà soát 1.301.817 thửa đất, được phân loại thành 3 nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 dữ liệu đã đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" là 545.352 thửa (54,35%); nhóm 2 dữ liệu cần chỉnh lý, bổ sung và xác thực thông tin là 378.618 thửa (37,71%) và nhóm 3 dữ liệu không còn khả năng sử dụng, cần xây dựng mới là 79.725 thửa (7,94%)

Tổng cộng, có 1.003.695 thửa đất được xây dựng và phân loại hoàn chỉnh vào cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố. Nỗ lực trong 90 ngày làm dữ liệu minh bạch, đồng bộ.

Người dân phường Tam Kỳ đến cung cấp thông tin thửa đất

Chiến dịch diễn ra từ ngày 1.9 đến 30.11, đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

Kết quả ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật khi 96,8% thông tin chủ sử dụng đất đã được đối soát, xác thực; 98,85% giấy chứng nhận và căn cước công dân được thu thập và 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Toàn thành phố đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đưa Đà Nẵng nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, chiến dịch đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số lĩnh vực đất đai.

TP.Đà Nẵng cũng đang tập trung xây dựng dữ liệu cho phần còn lại, bảo đảm cập nhật định kỳ và liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ông Phan Thái Bình, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống", UBND thành phố kiến nghị Bộ NN-MT, Bộ Công an phối hợp truyền thông rộng rãi, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID; đồng thời đề nghị hỗ trợ kỹ thuật, pháp lý và nguồn lực, cũng như ban hành tiêu chí lựa chọn phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp.

Sở NN-MT đang phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất cắt giảm một số loại giấy tờ, sử dụng ngay thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu dân cư để giải quyết thủ tục hành chính tinh gọn nhất

Ông Phan Thái Bình, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đánh giá chiến dịch 90 ngày tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, thống nhất, dùng chung, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Bình khẳng định, với kết quả đạt được, Đà Nẵng đang tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.