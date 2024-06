Đã rõ thời điểm Samsung ra mắt One UI 7

Giờ đây, Samsung đã xác nhận trên X rằng hãng sẽ tổ chức sự kiện dành cho các nhà phát triển (SDC) vào ngày 3.10 tại San Jose, California (Mỹ). Mặc dù không trực tiếp xác nhận sự ra mắt của One UI 7 tại sự kiện lần này nhưng theo truyền thống, đây chính là nơi để công ty công bố phiên bản cập nhật mới nhất cho các thiết bị di động của hãng.



Thông báo xác nhận thời điểm tổ chức sự kiện SDC năm nay của Samsung, nơi One UI 7 sẽ được ra mắt SAMSUNG

Sau khi One UI 7 được ra mắt tại SDC, Samsung thường sẽ sớm triển khai bản cập nhật đến các thiết bị. Vào năm ngoái, công ty giới thiệu One UI 6 vào ngày 5.10 trước khi triển khai đến người dùng trong cùng tháng. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu One UI 7 bắt đầu đến thiết bị Samsung vào tháng 10 năm nay.

Như thường lệ, quá trình triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, có nghĩa không phải ai cũng nhận được nó cùng một lúc. Những sản phẩm đầu tiên nhận được bản cập nhật này sẽ là các mẫu cao cấp nhất được ra mắt gần đây, sau đó đến các thiết bị khác nhận được One UI 7 vào thời điểm thích hợp.

Hiện có rất ít thông tin về One UI 7 mà chủ yếu dựa vào các tin đồn, nơi các báo cáo cho biết chúng sẽ đi kèm các cải tiến về quản lý pin, hình ảnh động mới, tính năng mới cho NFC… Ngoài ra còn có những tính năng nổi bật của Android 15 mà Google công bố như chia sẻ một phần màn hình, không gian riêng tư, quản lý thông báo tốt hơn và nhiều tính năng bảo mật hơn.