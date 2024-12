Đa sắc phim Việt chuyển thể từ văn học

T Ừ TRUYỀN HÌNH ĐẾN ĐIỆN ẢNH

Có thể nói, bản điện ảnh Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi ra rạp vào tháng 10.2023, là tác phẩm đầu tiên "đặt gạch" cho phim Việt được "remake" (làm lại). Phim đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều thời điểm đó và không tránh khỏi sự so sánh với bản truyền hình Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn phát sóng năm 1997, được yêu thích qua nhiều thế hệ người xem và "đóng đinh" với hình ảnh bé An, thằng Cò, bác Ba Phi do Hùng Thuận, Phùng Ngọc, nghệ sĩ Mạc Can thủ vai.

Cảnh trong phim Kính vạn hoa: Bắt đền con ma ẢNH: ĐPCC

Phim Kính vạn hoa: Bắt đền con ma ra rạp từ ngày 24.12, được đạo diễn Võ Thanh Hòa chọn lọc từ hai tập truyện Bắt đền hoa sứ và Con mả con ma trong bộ truyện dài Kính vạn hoa (54 tập, sáng tác thập niên 1990 - 2000) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được kỳ vọng sẽ là phiên bản "remake" đem đến luồng gió mới. Trước đó, bản truyền hình Kính vạn hoa do đạo diễn Nguyễn Minh Chung cầm trịch, Đỗ Phú Hải chuyển thể phát sóng năm 2004 đã tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ, giúp tên tuổi các diễn viên như Anh Đào, Ngọc Trai, Vũ Long trở thành những gương mặt được yêu thích.

Nói về sự khác biệt so với bản truyền hình, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết: "Phải hơn 3 năm chúng tôi mới tìm ra câu trả lời là có làm được dự án này hay không. Với một ê kíp sáng tạo đều là fan của Kính vạn hoa, chúng tôi muốn mở ra một góc nhìn mới, hơi thở mới từ những cái cũ. Chúng tôi muốn xây dựng một Kính vạn hoa mới mẻ trên tinh thần tôn trọng những giá trị cũ của bản truyền hình và chú trọng dựa vào nội dung truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh".

Sắp tới, tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng cũng sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh, do Phan Gia Nhật Linh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Đây là dự án hợp tác quốc tế giữa các hãng phim VN, Singapore và Hàn Quốc.

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết ca sĩ Mono đảm nhận vai Xuân tóc đỏ, ngoài ra chưa thể tiết lộ thêm thông tin gì. Như vậy, đây là lần đầu tiên Số đỏ được đưa lên màn ảnh rộng, sau nhiều phiên bản sân khấu và 2 bộ phim truyền hình: Số đỏ ra mắt năm 1990 do Hà Văn Trọng và Lộng Chương đạo diễn; Trò đời của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang (2013) từng gây chú ý.

Lần đầu tiên Số đỏ được đưa lên màn ảnh rộng ẢNH: ĐPCC

T RẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT CHO KHÁN GIẢ

Theo đạo diễn Võ Thanh Hòa, việc có thêm nhiều phiên bản từ phim chuyển thể sẽ tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho khán giả, bởi bản truyền hình hay điện ảnh đều có sự sáng tạo riêng.

"Thời xem phim truyền hình Kính vạn hoa, tôi nhớ cứ đi học về, rửa mặt, ăn cơm rồi canh đến giờ xem phim… Mình có rất nhiều thời gian để tiếp xúc với Hạnh, Long, Quý vì phim dài đến 28 - 29 tập, lời thoại chậm rãi, nhiều thời gian để kể hơn. Còn trong điện ảnh sẽ cô đọng, chặt chẽ, "vòng cung" trên dưới chỉ chưa đến 2 tiếng. Tôi chỉ dùng hai tập đặc biệt của Kính vạn hoa để mở ra phim điện ảnh chứ không thể bao hàm hết bộ truyện nhưng sẽ vẽ một đường cảm xúc và sự chữa lành cho những người lớn đang ở độ tuổi trung niên cũng như khán giả tuổi thiếu niên", Võ Thanh Hòa chia sẻ.

Thừa nhận áp lực khi vào vai Hạnh trong bản điện ảnh vì đàn chị Anh Đào đã diễn vai này rất ấn tượng trong bản truyền hình, nhưng Phương Duyên cho rằng: "Nếu cứ nghĩ làm cách nào để vượt qua cái bóng và ôm khư khư áp lực đó thì Duyên sẽ chẳng làm được gì cả. Vì vậy, mình cứ vô tư tìm hiểu và khai thác về nhân vật trong truyện theo cách hiểu của mình với mục tiêu thể hiện một phiên bản "nhỏ Hạnh" gần gũi nhất đến với khán giả".

Hùng Anh đóng vai Quý Ròm trong bản điện ảnh cũng cho biết đã rất áp lực khi được chọn vào vai này. "Đóng vai Quý Ròm là ước mơ của tôi, nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ từ việc hóa thân tới cách thể hiện. Truyện thì tôi không đọc nhiều, nhưng bản truyền hình tôi xem khá kỹ ở một số tập đặc trưng. Qua đó, tôi thấy được nhiều nét nhấn nhá thú vị trong cách diễn mà anh Ngọc Trai (Quý Ròm bản truyền hình) đã thể hiện. Tôi kết hợp những nét này cùng với sự chỉ dẫn của đạo diễn để tạo nên nét khác biệt về tính cách vừa ngông vừa "hèn" của nhân vật Quý Ròm", Hùng Anh chia sẻ.

Ngoài ra, theo đạo diễn phim truyền hình Đất phương Nam Nguyễn Vinh Sơn, chắc chắn có sự khác biệt khi phim chuyển thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ điện ảnh hay truyền hình. "Sẽ khác biệt bởi thời điểm thực hiện, ý tưởng sáng tạo, và cảm nhận của khán giả cũng vậy", đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nói.