Đá tiếp tục rơi ở đèo Hải Vân, ngành đường sắt thông báo tạm dừng chạy tàu

Tối nay 14.3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết đá tiếp tục rơi tại đèo Hải Vân, lăn xuống nằm chắn ngang đường ray khiến tàu không thể di chuyển. Ngành đường sắt buộc phải tạm dừng chạy tàu qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (địa phận TP.Đà Nẵng) để đảm bảo an toàn.

Vừa khắc phục xong sự cố đường ray ở đèo Hải Vân, đá lại tiếp tục rơi xuống khiến tàu phải tạm dừng lưu thông ẢNH: Đ.X

Sáng nay 14.3, đá rơi từ trên cao, lăn xuống cũng đã khiến đoạn đường ray trên đèo Hải Vân bị hư hỏng, lực lượng chức năng thay thế đoạn đường ray bị đá va đập cong vẹo, đứt gãy bằng thanh ray mới. Sau khoảng 6 giờ nỗ lực khắc phục, thanh ray hư hỏng được thay xong và đến 14 giờ 5 chiều nay tàu đã lưu thông xuyên suốt qua khu vực đèo Hải Vân.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, tại khu vực đèo Hải Vân tiếp tục xảy ra tình trạng đá rơi và lăn ở vị trí cũ. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và tàu, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam.

Ngành đường sắt thông báo tạm dừng chạy tàu do đá rơi ở đèo Hải Vân

Hiện trường đá rơi, lăn xuống đường ray trên đèo Hải Vân vào tối 14.3 ẢNH: Đ.X

Cụ thể, tàu SE18 xuất phát từ ga Đà Nẵng tối 14.3 đi hướng bắc phải tạm dừng chạy qua khu vực này. Ngành đường sắt tổ chức trung chuyển hành khách bằng ô tô giữa ga Kim Liên (TP.Đà Nẵng) và ga Lăng Cô (TP.Huế).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng nay 14.3, tàu hàng AH1 do đầu máy D18E-604 kéo khi chạy đến Km769+850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận Đà Nẵng) thì bị trật bánh 3 trục đầu máy. Tại hiện trường, thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến đoàn tàu bị kẹt, không thể tiếp tục hành trình.

Thông tin từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II cho biết nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống, va đập làm gãy đường ray.

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân bị gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam phải tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô (TP.Huế) và ngược lại. Theo Đội Khách vận ga Đà Nẵng, có 4 đoàn tàu khách phải chuyển tải hành khách, mỗi đoàn tàu có khoảng 100 - 150 người.

Lực lượng ngành đường sắt đang tiếp tục theo dõi hiện trường và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn chạy tàu qua khu vực đèo Hải Vân.

