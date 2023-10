Đã tìm ra cách 'trải đường' trên mặt trăng

Mô phỏng một căn cứ trên mặt trăng ESA

Mặt trăng chẳng có không khí lẫn nước, trong khi ngưỡng nhiệt độ chênh lệch đến 250 độ C, với nhiệt độ ban ngày gần xích đạo lên đến 120 độ C và nhiệt độ ban đêm tụt xuống -130 độ C.



Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đến thời điểm này đối với các cơ quan không gian đang theo đuổi giấc mơ xây dựng căn cứ mặt trăng chính là bụi.

Bụi xâm nhập và ăn mòn bộ đồ phi hành gia, làm tắt nghẽn máy móc, bám đầy các công cụ nghiên cứu khoa học và thậm chí gây khó khăn cho việc đi lại của các nhà du hành vũ trụ.

Giờ đây, giới khoa học đưa ra một giải pháp tiềm năng, theo đó chứng minh bụi mặt trăng cũng có thể được nung chảy bằng một thấu kính khổng lồ để biến thành "nhựa đường" đặc biệt trong điều kiện của thiên thể này.

"Bạn có lẽ cho rằng: Đường sá trên mặt trăng ư? Cho ai sử dụng mới được?", tờ The Guardian hôm nay 13.10 dẫn lời đồng tác giả báo cáo là giáo sư Jens Günster của Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Vật liệu Liêu bang Đức ở Berlin.

Theo ông, trên thực tế đường sá là nhu cầu hết sức cấp bách ngay từ đầu. "Nếu vật liệu vô cùng rời rạc, trong điều kiện chẳng có không khí, trọng lực, bụi sẽ tản mát khắp nơi. Bụi gây ô nhiễm không chỉ cho các thiết bị của nước bạn mà còn xâm nhập thiết bị của những nước kế bên. Chẳng ai vui lòng khi bị phun đầy mặt loại bụi đến từ rốc két của nước khác", vị giáo sư cho biết.

Bụi cũng từng là nỗi ám ảnh của những sứ mệnh mặt trăng trước đó, như trong trường hợp tàu đổ bộ Surveyor 3 bị hư hại do bụi bốc lên từ hoạt động đáp của phi thuyền Apollo 12.

Vì thế, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu vượt qua thách thức này, và xem đây là ưu tiên cần giải quyết trong quá trình tiến tới thiết lập tiền đồn thường trực trên mặt trăng.

Giáo sư Günster và đồng sự thí nghiệm giải pháp trên với việc sử dụng vật liệu gọi là EAC-1A, sản phẩm của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) để thay thế bụi trên mặt trăng.

Họ dùng chùm tia laser đường kính 50 mm để nung chảy vật liệu ở nhiệt độ 1.600 độ C. Dưới áp lực nhiệt độ, các hạt EAC-1A kết dính và tạo thành vật liệu hình tam giác có góc cạnh, bề ngang 25 cm.

Những mảnh vật liệu này có thể liên kết và tạo nên các bề mặt cứng rắn, trải rộng trên bề mặt của mặt trăng, cho phép xây đường và các bãi đáp của phi thuyền.