Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đã tìm ra người thay thế Anna Wintour tại Vogue

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
03/09/2025 11:52 GMT+7

Chloe Malle sẽ đảm nhận vị trí Trưởng phòng Nội dung Biên tập (Head of Editorial Content) cho tạp chí Vogue Mỹ, kế nhiệm Anna Wintour - người vừa rời ghế tổng biên tập sau 37 năm gắn bó, E!New đưa tin ngày 2.9.

Hồi tháng 6, Anna Wintour thông báo rằng bà sẽ thôi giữ vai trò Tổng biên tập của Vogue Mỹ. Tuy nhiên, bà vẫn đảm nhận cương vị Giám đốc nội dung của Condé Nast - đơn vị chủ quản Vogue, đồng thời giám sát nhiều thương hiệu khác như WIRED, Vanity Fair, GQ, Glamour, Bon Appétit và sự kiện thường niên Met Gala.

Tuyên bố từ nhân vật kế nhiệm Anna Wintour

"Thời trang và truyền thông đang thay đổi với tốc độ chóng mặt và tôi thật sự phấn khích, thậm chí có phần choáng ngợp khi trở thành một phần của hành trình đó. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi vẫn có Anna ngay gần bên, như một người cố vấn quý báu", Chloe Malle chia sẻ trong thông cáo báo chí gửi NBC News ngày 2.9.

Đã tìm ra người thay thế Anna Wintour tại Vogue - Ảnh 1.

Chloe Malle sẽ là người kế nhiệm Anna Wintour với vai trò Trưởng phòng Nội dung Biên tập Vogue Mỹ

Ảnh: WireImage

Mặc dù không mang danh hiệu tổng biên tập, Chloe Malle sẽ giữ vai trò Trưởng phòng Nội dung Biên tập Vogue Mỹ, đồng thời tham gia nhóm lãnh đạo toàn cầu gồm 10 người giữ vị trí tương tự tại các ấn bản khác nhau của Vogue. Việc bổ nhiệm có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 1.9.

Chloe Malle và hành trình đến với Vogue

Chloe Malle (40 tuổi), gia nhập Vogue từ năm 2011 với vai trò biên tập viên mảng xã hội. Sau 5 năm, cô trở thành biên tập viên phụ trách nhiều bài viết, dự án đặc biệt. Năm 2023, cô được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Vogue.com.

Ngoài công việc tại Vogue, Chloe Malle còn tham gia biên tập nhiều cuốn sách, trong đó có Vogue Living: City, Country, Coast; Vogue and The Metropolitan Museum of Art Costume Institute: Parties, Exhibitions, PeopleVogue Weddings: Brides, Dresses, Designers.

Đã tìm ra người thay thế Anna Wintour tại Vogue - Ảnh 2.

Chloe Malle sẽ chịu trách nhiệm vận hành và định hướng nội dung cho Vogue Mỹ trên mọi nền tảng

Ảnh: W

Trả lời New York Times, Chloe Malle khẳng định: "Bất cứ ai tiếp quản vị trí này đều sẽ không thể thành công nếu chỉ tạo ra một phiên bản Anna thu nhỏ. Dấu ấn cá nhân sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của tôi".

Một trong những định hướng mới của Chloe Malle là phát hành tạp chí in theo chủ đề hoặc những khoảnh khắc văn hóa nổi bật, thay vì tuân theo lịch xuất bản hàng tháng. Với mảng độc giả trực tuyến, cô bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng nhỏ hơn nhưng gắn kết và lành mạnh hơn.

Đã tìm ra người thay thế Anna Wintour tại Vogue - Ảnh 3.

Mặc dù đã có người kế nhiệm nhưng Anna Wintour vẫn sẽ giữ chức Giám đốc nội dung của Condé Nast và Giám đốc biên tập toàn cầu của Vogue

Ảnh: SplashNews

Trong buổi họp nội bộ được NBC trích dẫn, Anna Wintour cho biết: "Khi tuyển chọn người đảm nhiệm Vogue Mỹ, tôi biết mình chỉ có một cơ hội để làm đúng. Và bây giờ, niềm vui lớn nhất của tôi là hỗ trợ thế hệ biên tập viên trẻ, đam mê sáng tạo với những ý tưởng mới mẻ".

Tin liên quan

Những cái tên được đồn đoán sẽ thay thế Anna Wintour tại Vogue

Những cái tên được đồn đoán sẽ thay thế Anna Wintour tại Vogue

Sau 37 năm giữ vai trò Tổng biên tập tạp chí Vogue phiên bản Mỹ, Anna Wintour vừa thông báo sẽ rút lui khỏi vị trí quyền lực này. Thông tin được cho là đã được bà chia sẻ nội bộ với đội ngũ của mình.

Bà đầm quyền lực làng thời trang Anna Wintour chia tay chồng sau 16 năm

Khám phá thêm chủ đề

Vogue Chloe Malle Anna Wintour giám đốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận