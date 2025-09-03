Đã tìm ra người thay thế Anna Wintour tại Vogue

Hồi tháng 6, Anna Wintour thông báo rằng bà sẽ thôi giữ vai trò Tổng biên tập của Vogue Mỹ. Tuy nhiên, bà vẫn đảm nhận cương vị Giám đốc nội dung của Condé Nast - đơn vị chủ quản Vogue, đồng thời giám sát nhiều thương hiệu khác như WIRED, Vanity Fair, GQ, Glamour, Bon Appétit và sự kiện thường niên Met Gala.

Tuyên bố từ nhân vật kế nhiệm Anna Wintour

"Thời trang và truyền thông đang thay đổi với tốc độ chóng mặt và tôi thật sự phấn khích, thậm chí có phần choáng ngợp khi trở thành một phần của hành trình đó. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi vẫn có Anna ngay gần bên, như một người cố vấn quý báu", Chloe Malle chia sẻ trong thông cáo báo chí gửi NBC News ngày 2.9.

Chloe Malle sẽ là người kế nhiệm Anna Wintour với vai trò Trưởng phòng Nội dung Biên tập Vogue Mỹ

Ảnh: WireImage

Mặc dù không mang danh hiệu tổng biên tập, Chloe Malle sẽ giữ vai trò Trưởng phòng Nội dung Biên tập Vogue Mỹ, đồng thời tham gia nhóm lãnh đạo toàn cầu gồm 10 người giữ vị trí tương tự tại các ấn bản khác nhau của Vogue. Việc bổ nhiệm có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 1.9.

Chloe Malle và hành trình đến với Vogue

Chloe Malle (40 tuổi), gia nhập Vogue từ năm 2011 với vai trò biên tập viên mảng xã hội. Sau 5 năm, cô trở thành biên tập viên phụ trách nhiều bài viết, dự án đặc biệt. Năm 2023, cô được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Vogue.com.

Ngoài công việc tại Vogue, Chloe Malle còn tham gia biên tập nhiều cuốn sách, trong đó có Vogue Living: City, Country, Coast; Vogue and The Metropolitan Museum of Art Costume Institute: Parties, Exhibitions, People và Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers.

Chloe Malle sẽ chịu trách nhiệm vận hành và định hướng nội dung cho Vogue Mỹ trên mọi nền tảng Ảnh: W

Trả lời New York Times, Chloe Malle khẳng định: "Bất cứ ai tiếp quản vị trí này đều sẽ không thể thành công nếu chỉ tạo ra một phiên bản Anna thu nhỏ. Dấu ấn cá nhân sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của tôi".

Một trong những định hướng mới của Chloe Malle là phát hành tạp chí in theo chủ đề hoặc những khoảnh khắc văn hóa nổi bật, thay vì tuân theo lịch xuất bản hàng tháng. Với mảng độc giả trực tuyến, cô bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng nhỏ hơn nhưng gắn kết và lành mạnh hơn.

Mặc dù đã có người kế nhiệm nhưng Anna Wintour vẫn sẽ giữ chức Giám đốc nội dung của Condé Nast và Giám đốc biên tập toàn cầu của Vogue Ảnh: SplashNews

Trong buổi họp nội bộ được NBC trích dẫn, Anna Wintour cho biết: "Khi tuyển chọn người đảm nhiệm Vogue Mỹ, tôi biết mình chỉ có một cơ hội để làm đúng. Và bây giờ, niềm vui lớn nhất của tôi là hỗ trợ thế hệ biên tập viên trẻ, đam mê sáng tạo với những ý tưởng mới mẻ".