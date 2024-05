Đã tìm thấy người đàn ông biệt tích sau 10 ngày tại Long An

Câu chuyện ông C. tinh thần không tỉnh táo, biệt tích nhiều ngày được gia đình tìm kiếm những ngày qua, được đăng trên Báo Thanh Niên trong bài viết: Người đàn ông ở TP.HCM biệt tích cả tuần, gia đình 'cầu cứu' mạng xã hội.



Sáng nay 10.5, ông Lê Văn Hiền (61 tuổi), là anh trai ông C. cho biết em trai mình đã được tìm thấy ở Đức Hòa (Long An) và đã được người thân đưa về nhà an toàn, hiện đang nghỉ ngơi.

Gia đình thông báo đã tìm thấy ông C. sau 10 ngày tìm kiếm khắp nơi GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Có người ở Long An đọc được tin tức, thấy em tôi nên giữ lại, chụp ảnh gửi về cho gia đình. Nhìn hình đúng là em tôi nên gia đình tức tốc chạy về Long An để đón em. Mừng quá mừng, mấy ngày nay lo lắng không làm gì được", người anh tâm sự.

Theo lời ông Hiền, ông C. có phần ốm hơn sau 10 ngày rời nhà. Tuy nhiên gia đình đang cố gắng chăm sóc, cho ông nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Gia đình cho biết sẽ quan tâm hơn, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Trước đó, gia đình “cầu cứu" cư dân mạng khi ngày 1.5, ông C. rời nhà ở P.Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM) mãi không thấy về. Người thân cho biết ông bị tâm thần từ nhỏ, tinh thần không được minh mẫn nên ngay sau đó gia đình đi khắp nơi tìm tung tích, song không có kết quả.

Bà Sáu, là chị của ông Cường cho biết gia đình có 7 anh chị em. Ông Cường là con út trong nhà. Vì tinh thần không tỉnh táo nên được người thân chăm sóc, các anh chị em trong nhà cũng sống cách nhau không xa.

Sau nhiều ngày tìm kiếm ông C. nay gia đình nhận được tin mừng. Gia đình gửi lời cảm ơn cư dân mạng và những người tốt bụng đã giúp đỡ, hỗ trợ trong lúc khó khăn vừa qua.