Da vùng má dễ bị thâm mụn? Cách chăm sóc da giúp da đều màu hơn

Thâm mụn là nỗi ám ảnh của không ít người trẻ, đặc biệt là tình trạng thâm mụn 2 bên má. Nhiều trường hợp, mụn đã biến mất từ lâu nhưng mụn thâm đỏ 2 bên má vẫn tồn tại dai dẳng, khiến làn da kém đều màu, khó trang điểm và ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp.

Không ít người đặt câu hỏi: Vì sao vùng má lại dễ bị thâm mụn hơn các vùng khác trên khuôn mặt? Và liệu có cách nào chăm sóc da hằng ngày để làm đều màu da mặt mỗi ngày, rút ngắn thời gian mờ thâm một cách an toàn? Thực tế, thâm mụn vùng má không chỉ liên quan đến việc chăm sóc da chưa đúng cách mà còn bắt nguồn từ đặc điểm cấu trúc da, thói quen sinh hoạt và cả yếu tố nội sinh bên trong cơ thể.

Vì sao vùng má dễ bị thâm mụn hơn các vùng khác trên mặt?

Da vùng má mỏng và nhạy cảm, dễ tăng sắc tố sau viêm

So với trán hay cằm, da vùng má mỏng hơn và có xu hướng nhạy cảm hơn. Khi mụn viêm xuất hiện - đặc biệt là mụn mủ, mụn bọc hay mụn nang - lớp da này rất dễ bị tổn thương sâu. Trong quá trình tự "làm lành", cơ thể sẽ tăng sản xuất melanin (sắc tố da) để bảo vệ vùng da đang viêm. Đây là cơ chế tự nhiên, nhưng lại vô tình tạo ra các vết thâm mụn vùng má có màu nâu hoặc đen.

Nghiêm trọng hơn, nếu mụn bị tác động mạnh như nặn, cào gãi hoặc viêm kéo dài, mao mạch dưới da có thể bị giãn hoặc tụ máu. Hệ quả là hình thành mụn thâm đỏ 2 bên má, một dạng thâm sau viêm khó mờ và cần nhiều thời gian hơn để phục hồi.

Ma sát cơ học và bã nhờn khiến viêm mụn lan rộng

Vùng má là nơi tập trung khá nhiều tuyến bã nhờn. Khi dầu thừa kết hợp với bụi bẩn, tế bào chết, nguy cơ bít tắc lỗ chân lông sẽ tăng cao. Đáng chú ý, vùng má còn thường xuyên chịu tác động từ các yếu tố ma sát cơ học trong sinh hoạt hằng ngày như:

Sờ tay lên mặt khi căng thẳng hoặc vô thức

Điện thoại áp sát má trong thời gian dài

Đeo khẩu trang liên tục

Nằm sấp, tiếp xúc với vỏ gối hoặc khăn mặt không sạch

Những yếu tố này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến tình trạng viêm dễ lan rộng sang các vùng da lân cận. Khi mụn viêm xuất hiện liên tục ở cùng một vị trí, nguy cơ để lại thâm mụn 2 bên má càng cao và khó cải thiện hơn.

Yếu tố nội sinh khiến thâm mụn vùng má kéo dài

Không chỉ chịu tác động từ bên ngoài, vùng má còn phản ánh khá rõ các yếu tố bên trong cơ thể. Căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol - một trong những yếu tố kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Da tiết nhiều dầu hơn đồng nghĩa với nguy cơ mụn viêm và thâm mụn cao hơn.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều đường, sữa và chất béo có thể làm rối loạn hormone, thúc đẩy mụn xuất hiện thường xuyên. Với những người có làn da dầu hoặc da có sắc tố sậm màu, khả năng tăng melanin sau viêm cũng cao hơn, khiến thâm mụn vùng má đậm màu và lâu mờ.

Hoạt chất được khuyên dùng để cải thiện thâm mụn vùng má

Việc lựa chọn đúng hoạt chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình cách chăm sóc da vùng má bị thâm. Các hoạt chất dưới đây được đánh giá cao nhờ hiệu quả và độ an toàn, đặc biệt phù hợp với làn da châu Á.

Azelaic acid - Phương pháp "hai trong một" cho thâm mụn

Azelaic acid được xem là hoạt chất đa năng khi vừa hỗ trợ giảm thâm sau mụn, vừa giúp ngăn ngừa mụn mới hình thành. Hoạt chất này có khả năng điều hòa sắc tố melanin, đồng thời kháng viêm nhẹ, phù hợp với làn da nhạy cảm. Với những người gặp tình trạng thâm mụn 2 bên má kèm mụn tái phát, azelaic acid là lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến nghị.

Vitamin C (10 - 20%) - Làm sáng và đều màu da

Vitamin C là thành phần quen thuộc trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Khi sử dụng ở nồng độ phù hợp (10 - 20%), Vitamin C giúp:

Hỗ trợ làm sáng vùng da sạm màu

Giảm sự hình thành melanin

Cải thiện tổng thể độ đều màu của da

Để đạt hiệu quả tốt, vitamin C nên được sử dụng vào ban ngày và luôn kết hợp với kem chống nắng.

Retinyl palmitate - Hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo da nhẹ nhàng

Retinyl palmitate là dẫn xuất nhẹ của vitamin A, giúp tăng tốc độ quá trình tái tạo tế bào da mới. Khi sử dụng đều đặn vào buổi tối, hoạt chất này hỗ trợ làm mờ các vết thâm mụn theo cơ chế thay mới bề mặt da. Tuy nhiên, người mới bắt đầu nên sử dụng với tần suất thấp để da có thời gian thích nghi, đặc biệt với làn da nhạy cảm.

Ubiquinone - Chống oxy hóa, hỗ trợ phục hồi da sau mụn

Ubiquinone (coenzyme Q10) có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Đồng thời, hoạt chất này hỗ trợ quá trình phục hồi da sau mụn, góp phần cải thiện thâm mụn một cách bền vững.

Glucosamine HCl - Lựa chọn dịu nhẹ cho da nhạy cảm

Glucosamine HCl hoạt động bằng cách ức chế enzyme tyrosinase - yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất melanin. Nhờ đó, hoạt chất này giúp làm mờ thâm nhẹ, hỗ trợ làm đều màu da mặt mỗi ngày. Ngoài ra, glucosamine HCl còn có đặc tính hỗ trợ chống viêm nhẹ, phù hợp với làn da dễ kích ứng hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau mụn.

Thành phần thực vật hỗ trợ cải thiện thâm mụn an toàn

Bên cạnh các hoạt chất khoa học, nhiều chiết xuất thực vật cũng được đánh giá cao nhờ khả năng làm dịu và phục hồi da.

Hoa cúc có đặc tính giúp làm dịu da, giảm viêm và hỗ trợ phục hồi vùng da nhạy cảm sau mụn. Đây là thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm dành cho da dễ kích ứng.

Hoa kim sa được biết đến với khả năng hỗ trợ tái tạo da và giảm kích ứng, giúp làn da sau mụn phục hồi nhanh hơn và hạn chế thâm kéo dài.

Chiết xuất hành tây tím có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ cải thiện sẹo và thâm mụn, đặc biệt phù hợp với những làn da đang trong giai đoạn phục hồi.

Sản phẩm hỗ trợ cải thiện thâm mụn vùng má

Với những người gặp tình trạng thâm mụn 2 bên má kéo dài, đặc biệt là mụn thâm đỏ 2 bên má, các sản phẩm chăm sóc da sau mụn theo hướng phục hồi đang được quan tâm nhiều hơn. Scar Esthetique là một trong những sản phẩm được nhắc đến trong nhóm này nhờ cách tiếp cận tập trung vào hỗ trợ phục hồi da - điều hòa sắc tố - hỗ trợ quá trình tái tạo. Sản phẩm kết hợp các hoạt chất như ubiquinone, glucosamine HCl và retinyl palmitate, giúp hỗ trợ làm mờ thâm nhẹ, cải thiện độ đều màu da và thúc đẩy quá trình tái tạo da sau mụn

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các chiết xuất thực vật như hoa cúc, hoa kim sa và hành tây tím giúp làm dịu da, giảm kích ứng - yếu tố quan trọng khi chăm sóc da vùng má bị thâm. Theo các chuyên gia, Scar Esthetique phù hợp sử dụng như một bước hỗ trợ trong quy trình chăm sóc da hằng ngày, kết hợp làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ để đạt hiệu quả tốt hơn trong quá trình làm đều màu da mặt mỗi ngày.

Cách chăm sóc da vùng má bị thâm hằng ngày để da đều màu hơn

Đối với tình trạng thâm mụn vùng má, các chuyên gia cho rằng việc chăm sóc da hằng ngày cần tập trung vào phục hồi và bảo vệ da thay vì tác động quá mạnh. Da nên được làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm đầy đủ để duy trì hàng rào bảo vệ khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ quá trình tái tạo và làm mờ thâm sau mụn. Một số sản phẩm chăm sóc da sau mụn hiện nay được xây dựng theo hướng này, trong đó Scar Esthetique là cái tên được nhiều người quan tâm nhờ sự kết hợp giữa các hoạt chất hỗ trợ phục hồi và điều hòa sắc tố cùng chiết xuất thực vật giúp làm dịu da. Theo các chuyên gia, việc sử dụng sản phẩm phù hợp, kết hợp chống nắng nghiêm túc và duy trì lối sống lành mạnh, có thể góp phần giúp cải thiện thâm mụn 2 bên má và giúp da đều màu hơn theo thời gian.