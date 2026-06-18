Đặc khu Phú Quý: Giữ ổn định điện cho đời sống và du lịch

Sự khởi sắc của du lịch đang mang lại sức sống mới cho đặc khu biển đảo này. Thế nhưng, phía sau nhịp tăng trưởng ấy là áp lực rất lớn lên hệ thống cung ứng điện. Theo UBND đặc khu Phú Quý, trong 5 tháng đầu năm 2026, đảo đã đón hơn 73.800 lượt khách, tăng hơn 17.000 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Điện lực Phú Quý cho thấy công suất cực đại hệ thống trong tháng 5 đạt 8,12 MW, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Điện thương phẩm 4 tháng đầu năm đạt 10,45 triệu kWh, tăng hơn 10%. Điều đáng nói, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao thì nguồn điện gió trên đảo lại suy giảm mạnh do chỉ vận hành 1/3 turbine. Sản lượng điện gió trong 4 tháng đầu năm giảm hơn 51%, buộc hệ thống diesel phải tăng phát hơn 46% để bù đắp thiếu hụt nguồn. Đó là bài toán không dễ đối với một hệ thống điện vận hành độc lập như Phú Quý.

Công nhân Điện lực Phú Quý bảo trì hệ thống điện trên địa bàn ẢNH: T.P

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Điện lực Phú Quý, cho biết: "Khó khăn lớn nhất hiện nay là phụ tải tăng nhanh theo tốc độ phát triển du lịch, trong khi nguồn năng lượng tái tạo chưa ổn định. Đơn vị phải thường xuyên cân đối vận hành giữa diesel, điện gió và điện mặt trời để vừa đảm bảo cấp điện an toàn, vừa hạn chế tối đa chi phí nhiên liệu".

Theo ông Thanh, mùa khô luôn là giai đoạn áp lực nhất bởi phụ tải tăng mạnh, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện cho lưu trú, dịch vụ và sinh hoạt tăng đột biến.

Để không xảy ra gián đoạn điện trong mùa cao điểm, Điện lực Phú Quý đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp kỹ thuật. Hàng loạt hạng mục sửa chữa, đại tu tổ máy diesel được thực hiện liên tục. Các công trình nâng cấp hệ thống giải nhiệt, mở rộng nhà máy diesel, cải tạo lưới điện hạ thế và xây dựng bồn trữ dầu cũng đang được gấp rút triển khai nhằm tăng năng lực dự phòng cho hệ thống.

Trong điều kiện vận hành độc lập, không có lưới điện quốc gia hỗ trợ, áp lực giữ điện ở đảo xa lớn hơn rất nhiều so với đất liền. Bởi vậy, mỗi kWh điện ổn định đến với người dân và du khách đều là kết quả của sự chủ động, trách nhiệm và kinh nghiệm vận hành của ngành điện nơi đầu sóng.

Ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, chia sẻ: "Những năm gần đây, du lịch và dịch vụ của Phú Quý phát triển nhanh. Để duy trì đà tăng trưởng đó, hệ thống điện phải đi trước một bước. Ngành điện đã rất nỗ lực trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách". Theo ông Linh, việc duy trì điện liên tục không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp tới môi trường đầu tư, hoạt động lưu trú, bảo quản hải sản, thương mại và dịch vụ trên đảo.

Du lịch Phú Quý càng phát triển, áp lực năng lượng càng lớn. Trong khi đó, hệ thống điện độc lập trên đảo vẫn phụ thuộc nhiều vào diesel, nguồn phát có chi phí cao và chịu áp lực nhiên liệu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hạ tầng điện đồng bộ, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo ổn định hơn, đồng thời đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng và cơ sở dịch vụ.

Giữa mùa du lịch sôi động, phía sau những ánh đèn rực sáng trên đảo là sự âm thầm của những người thợ điện ngày đêm giữ dòng điện không gián đoạn. Và cũng từ những nỗ lực ấy, Phú Quý đang có thêm nền tảng để phát triển kinh tế biển đảo theo hướng bền vững hơn.