Đặc phái viên của ông Trump chỉ trích vụ ám sát tướng Nga

Cựu trung tướng lục quân Mỹ Keith Kellogg, người đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm đặc phái viên về Ukraine và Nga, ngày 18.12 đưa ra ý kiến về vụ ám sát tướng Nga Igor Kirillov.

Ông Kirillov là chỉ huy Lực lượng Phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học Nga, thiệt mạng cùng trợ lý trong vụ nổ tại đông nam Moscow ngày 17.12. Thuốc nổ được cài vào xe máy đậu ở cổng chung cư của ông Kirillov và được kích nổ khi vị tướng vừa rời khỏi cửa.

Nga bắt nghi phạm liên quan vụ ám sát tướng Kirillov

Cơ quan điều tra Nga đã bắt một nghi phạm người Uzbekistan được cho là do tình báo Ukraine thuê để thực hiện vụ ám sát. Theo trang The Kyiv Independent, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã nhận trách nhiệm và gọi ông Kirillov là tội phạm chiến tranh vì ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học chống binh sĩ Ukraine. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Hiện trường vụ ám sát tướng Nga Igor Kirillov tại Moscow ẢNH: REUTERS

Ông Kellogg cho rằng vụ ám sát không cản trở tiến trình đối thoại hòa bình giữa Ukraine và Nga nhưng có thể vi phạm quy tắc chiến tranh.

"Có những quy tắc chiến tranh và có một số điều bạn không được làm. Khi bạn giết các sĩ quan, các đô đốc hay tướng tại quê nhà họ, điều đó giống như bạn đang mở rộng xung đột và tôi không cho rằng đó là điều thông minh. Theo tôi đó không hề là ý tưởng tốt", ông Kellogg nói.

Theo đài RT, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng tất cả các quan chức ra quyết định của NATO từ các nước hỗ trợ Ukraine "có thể và nên bị coi là mục tiêu quân sự chính thức" cho Nga. Bình luận được đưa ra sau khi tờ The Times của Anh gọi việc ám sát ông Kirillov là "hành động tự vệ chính đáng của một nước bị đe dọa".

Dù vậy, ông Kellogg xác nhận sẽ đến Kyiv trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20.1.2025 để "tìm sự thật". Ông Kellogg từng là người ủng hộ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Hồi tháng 6, ông tiết lộ đã tham vấn cho ông Trump sử dụng viện trợ để ép Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

"Chúng tôi nói với người Ukraine rằng các vị phải ngồi xuống và nếu không, sự ủng hộ từ Mỹ sẽ cạn khô. Và bạn cũng nói với (Tổng thống Nga Vladimir) Putin rằng ông ấy nên ngồi vào bàn hoặc chúng tôi sẽ trao cho Ukraine mọi thứ họ cần để giết quân Nga trên chiến trường", ông Kellogg nói.