Chính trị

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
29/01/2026 20:09 GMT+7

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh thăm Việt Nam để chuyển lời chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiều 29.1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, từ ngày 29 - 30.1, trên cương vị đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh thăm Việt Nam để chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc và của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Tô Lâm, về việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: TUẤN MINH

Bà Phạm Thu Hằng cũng thông tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân; Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An - đại diện của ngài Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, cũng đã đến thăm Việt Nam để chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong các cuộc gặp gỡ và điện đàm vừa qua, lãnh đạo cấp cao các nước đã nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 925 điện mừng và thông điệp từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương trên thế giới, cũng như các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

"Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm của bạn bè quốc tế, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Nhân dịp này, bà Phạm Thu Hằng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các phóng viên trong nước và nước ngoài đã dành sự quan tâm và đồng hành cùng Việt Nam trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

