Chính trị

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Nga Putin

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
25/02/2026 15:00 GMT+7

Chiều ngày 24.2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau khi kết thúc Đại hội XIV; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình và phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Nga Putin- Ảnh 1.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin

ẢNH: BNG

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung; việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng đã thông tin về các định hướng lớn và ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV, đánh giá cao việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt Nam - Nga đã phát triển hết sức năng động, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ và giao thông - vận tải.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước; khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết, mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga; sẵn sàng duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược cũng như về quan hệ song phương; mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột là năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự..., mở rộng sang các lĩnh vực điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Cũng trong chiều ngày 24.2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov đã tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng S. Lavrov cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chia sẻ những thông tin quan trọng, có tính định hướng lớn của Đại hội XIV; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên đã cùng rà soát, đánh giá về tình hình hợp tác song phương, trong đó có sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao; chia sẻ và thống nhất nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối của hai bộ trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

