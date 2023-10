Đặc quyền khi nâng hạng thẻ Khách hàng thành viên hệ thống siêu thị Saigon Co.op

Mỗi cấp độ đều được hưởng những chăm sóc đặc biệt. Nhiều khách hàng không khỏi thích thú, tích cực mua sắm để nâng hạng thẻ thành viên, hưởng các đặc quyền đến từ siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên toàn quốc.

Nhiều đặc quyền khi nâng hạng thẻ khách hàng thành viên tại hệ thống Saigon Co.op

Đổi trả linh hoạt, thanh toán ưu tiên…

Chẳng hạn, khách hàng sở hữu cấp độ thẻ cao nhất là bạch kim, lập tức được hưởng hàng loạt chính sách đặc biệt như: đổi trả hàng linh hoạt lên đến 30 ngày, quầy thanh toán ưu tiên, giữ xe miễn phí, giải đáp các thắc mắc và khiếu nại trong vòng một giờ, giao hàng miễn phí theo điều kiện hóa đơn...

Ngoài ra, với thẻ thành viên các cấp độ, khách hàng còn được mua hàng giảm giá, đổi điểm dễ dàng, tích điểm nhanh chóng, nhận quà tặng thành viên cuối năm, nhận phiếu thưởng dịp sinh nhật...

Ưu điểm vượt trội của chương trình là khách hàng có thể nhanh chóng chuyển điểm tích lũy thành giá trị thanh toán trực tiếp vào hóa đơn tại quầy thu ngân, vào thời điểm bất kỳ trong năm.

Theo tính toán, khách hàng thành viên được chiết khấu từ 2 - 3% trên tổng giá trị hóa đơn mua hàng. Đại diện Saigon Co.op cho biết với vai trò đơn vị bán lẻ, vừa cân đối để bảo đảm lợi nhuận, vừa dành cho khách hàng tỷ lệ chiết khấu này chính là nỗ lực vượt bậc của đơn vị.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc marketing Saigon Co.op, chia sẻ thêm: "Đơn vị xác định khách hàng không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là bạn đồng hành. Vì thế, trong quá trình kinh doanh, bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, tặng thêm nhiều quyền lợi khi mua sắm, đơn vị cũng liên tục cải tiến, cập nhật các công nghệ hiện đại vào chương trình khách hàng thành viên, đem đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng khi đến mua sắm tại các hệ thống bán lẻ của mình".

Chương trình "Deal thành viên - Đặc quyền riêng bạn"

Chương trình khách hàng thành viên là một trong những dịch vụ nổi bật của Saigon Co.op, có thể chăm sóc khách hàng chu đáo theo đúng phương châm "Bạn của mọi nhà". Khách hàng dễ dàng đăng ký trở thành thành viên của chương trình tại các hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op với thủ tục dễ dàng, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Nhằm hỗ trợ khách hàng sớm nâng hạng thẻ để được hưởng các quyền lợi tốt nhất, Saigon Co.op tung ra chương trình "Deal thành viên - Đặc quyền riêng bạn", với giá ưu đãi "hời", theo tiêu chí hạng thẻ khách hàng thành viên càng cao thì giá càng giảm nhiều.

Khách hàng tích cực mua sắm và tham gia các chương trình khuyến mãi ưu đãi để nâng hạng thẻ khách hàng thành viên nhanh nhất

Điển hình như đối với các sản phẩm đồ dùng, hóa phẩm và công nghệ, may mặc đều được áp dụng giảm giá mạnh. Đó là mền cotton 1,8x2m chỉ còn 689.000 đồng/cái cho hạng thẻ bạch kim và vàng (giảm tới 310.000 đồng so với giá gốc), chỉ còn 849.000 đồng cho thẻ bạc và đồng (giảm 150.000 đồng so với giá gốc).

Song song đó, nước lau sàn Lix hương nắng hạ 3,6L giảm 60.200 đồng xuống còn 48.000 đồng/bình cho thẻ bạch kim và vàng; hay giảm 35.300 đồng xuống còn 72.900 đồng áp dụng với thẻ bạc và đồng… Ngoài ra còn có các sản phẩm nước tương Nam Dương, dầu nành Co.op Select, gạo thơm thượng hạng Neptune, chảo lẩu inox 304, bếp điện từ Lock&Lock...

Với chương trình "Giá sốc giảm tận gốc", khách hàng được hưởng mức giảm sâu lên đến 40% cho các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op, cùng quà tặng kèm hấp dẫn. Cụ thể: gạo thơm ST25 Co.op Finest 7kg còn 197.000 đồng/túi, yến mạch trái cây và hạt Co.op Select 300g còn 65.000 đồng/gói, tôm hấp loại nhỏ Co.op Select 200g còn 59.900 đồng/gói, dầu nành Co.op Select 5L còn 289.000 đồng/bình tặng 1 chai dầu nành Co.op Select 2L, bánh mì bơ tỏi phô mai Co.op Bakery 140g còn 26.000 đồng/gói, hải sản thập cẩm Co.op Select 400g còn 124.000 đồng/gói,...

Vào dịp lễ hội hóa trang Halloween cận kề (31.10), các siêu thị cũng giảm 20% cho sản phẩm như cài tóc, mặt nạ hóa trang, nón hóa trang, thú nhồi bông, nhãn trang trí, bộ áo choàng...