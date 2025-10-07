Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
07/10/2025 08:00 GMT+7

Mức giá cạnh tranh, diện tích đa dạng và thiết kế tối ưu khiến căn hộ 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences được khách hàng ưa chuộng. Các căn hộ này còn sở hữu những điểm nhấn độc đáo: không gian thoáng rộng với 270 độ tầm nhìn, 100% căn góc.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 1.

Điểm khác biệt làm nên đặc quyền hiếm có của căn hộ 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences là 100% căn góc, sở hữu hai mặt thoáng và mở ra tầm nhìn panorama 270 độ. Từ phòng khách, phòng ngủ hay ban công, gia chủ có thể chiêm ngưỡng những bức tranh sống động của Hà Nội: Hồ Linh Đàm xanh mát, công viên Yên Sở rộng lớn hay nhịp sống đô thị sôi động.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 2.

Thiết kế cửa kính ban công chạm sàn cùng cửa sổ lớn, ánh sáng tự nhiên và gió trời chan hòa trong từng không gian, mang lại sự thư thái và nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình. Thiết kế này còn giúp căn hộ luôn thông thoáng, giảm thiểu tiêu thụ điện năng, tiết kiệm chi phí.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 3.

Đặc biệt, khu vực bếp được bố trí ngay cạnh logia, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa giúp thoát mùi nhanh chóng trong quá trình nấu nướng – một chi tiết được nhiều chị em đánh giá cao.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 4.

Với diện tích đa dạng từ 90 - 145m2, căn hộ 3 phòng ngủ được bố trí khoa học giúp gia đình đa thế hệ vẫn có sự kết nối ấm áp nhưng không mất đi khoảng không gian riêng để thư giãn.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 5.

Sở hữu mức giá cạnh tranh chỉ từ 71,9 triệu đồng/m2, căn hộ 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm trong bối cảnh giá căn hộ Hà Nội liên tục lập đỉnh thời gian qua. Dự án đã có tòa đầu tiên cất nóc từ đầu tháng 8, hai tòa còn lại cũng đang khẩn trương thi công.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 6.

Bên cạnh căn hộ 3PN, Hanoi Melody Residences còn có các loại căn 2PN và 2PN+1, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng có mong muốn sở hữu một mái ấm riêng tại vị trí trung tâm, tiện ích đầy đủ. Đáng chú ý, mỗi mặt sàn có từ 20 căn hộ với 10-12 thang máy, đảm bảo lưu thông giữa các tầng không bị ách tắc.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 7.

Tọa lạc tại tây nam Linh Đàm, dự án nằm giữa hệ sinh thái công viên, hồ nước rộng lớn như Linh Đàm, Chu Văn An, Yên Sở. Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm và tiếp cận đầy đủ các tiện ích hiện hữu.

Đặc quyền tại căn hộ 3PN Hanoi Melody Residences: 100% căn góc, 270 độ tầm nhìn- Ảnh 8.

Bên cạnh đó, nội khu dự án còn sở hữu hệ tiện ích phong phú: hồ bơi, vườn gym ngoài trời, khu thể thao đa năng, sân chơi trẻ em, trường mầm non, đường dạo bộ, shophouse thương mại… Đây là nơi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, vui chơi và rèn luyện sức khỏe cho mọi thế hệ trong gia đình.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://hanoimelodyresidences.com.vn/


