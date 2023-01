Đặc sản tết nhộn nhịp chợ online

Đa dạng đặc sản vùng miền

Những ngày cuối tuần, Việt Linh, chủ shop online chuyên kinh doanh đặc sản vùng Tây Bắc, bận bịu với việc rao hàng, trả lời tin nhắn của khách và… chốt đơn. “Cuối năm, các loại đặc sản vùng miền bán chạy lắm”, Việt Linh nói và cho biết thêm: “Khách quan tâm nhiều nhất là các món có thể trữ lâu như thịt heo rừng hun khói, trâu gác bếp, bên cạnh các loại gia vị đặc trưng như muối chẩm chéo, muối hạt dổi… Năm nay nhu cầu mua hàng qua mạng tăng cao cũng như phương tiện vận chuyển dễ dàng nên việc kinh doanh online thuận tiện hơn”. Mặc dù các loại đặc sản giá không rẻ lắm, heo hun khói 400.000 đồng/kg, trâu gác bếp 700.000 đồng/kg, chưa kể phí giao hàng, nhưng vẫn thu hút khá nhiều sự quan tâm của khách.

Anh Nguyễn Thiên Văn, chủ shop Quà tết cao cấp trên đường D5, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết: “Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm trái cây tạo hình chưng tết như: bưởi hồ lô, bưởi tài lộc, bưởi thỏi vàng, dưa hấu thỏi vàng… Năm nay chúng tôi chuẩn bị hơn 1.000 sản phẩm các loại từ các nhà vườn miền Tây đã hợp tác nhiều năm qua. Phần lớn sản phẩm đã được khách quen đặt từ trước, phần còn lại chúng tôi bán lẻ qua mạng hoặc tại cửa hàng. Bưởi hồ lô tài lộc loại VIP có giá gần 1,6 triệu đồng/cặp và loại 2 khoảng 600.000 đồng/cặp. Bưởi thỏi vàng loại siêu VIP có giá gần 3,6 triệu đồng/cặp, dưa hấu thỏi vàng tài lộc loại VIP có giá gần 2,1 triệu đồng/cặp…”.

“Sau 2 năm dịch bệnh, nhà vườn tạm ngưng sản xuất nên không có hàng. Năm nay những sản phẩm này quay trở lại với nhiều mẫu mới. So với trước đây, mặt bằng giá các sản phẩm này đã giảm đến 30 - 35%, nên ngày càng phù hợp hơn với nhiều người tiêu dùng, đặc biệt dùng để chưng tết hay làm quà biếu”, anh Văn cho biết.

Anh Trần Công Khoa, chủ vườn thanh long tại H.Chợ Gạo (Tiền Giang), cũng chào bán thanh long tổ yến màu vàng và hình dáng khá lạ lẫm, ít thấy trên thị trường: “Thanh long tổ yến có nguồn gốc từ Ecuador thuộc chi thanh long trong họ xương rồng, còn có tên gọi khác là quả kỳ lân, thanh long vỏ vàng. Hiện nay loại thanh long này được trồng phổ biến ở Malaysia, Đài Loan, Indonesia, Nam California và Úc. Ở VN, một số vùng cũng đã trồng nhưng sản lượng còn rất ít”.

Nhiều người trồng thanh long vui mừng vì tết năm nay giá thanh long tăng kỷ lục, loại ruột trắng thu hoạch sau 23 tháng chạp âm lịch có giá đến 24.000 - 25.000 đồng/kg, loại ruột đỏ trên 35.000 đồng/kg nhưng không có để mua vì Trung Quốc hút hàng. Tuy nhiên, nếu so với thanh long tổ yến thì chỉ bằng… 1/10. Theo anh Khoa, đây là loại trái cây được nhiều người săn đón vì có độ ngọt gấp 3 lần các loại thanh long thường, vị ngọt mà không ngán, màu vàng ươm rất bắt mắt. Vườn nhà anh trồng theo hướng hữu cơ, được bọc từng trái và không dùng thuốc hóa học. Do vậy, giá bán tại vườn đã lên đến 80.000 đồng/trái. “Hiện nay tôi đang bán với giá 300.000 đồng/kg, mặc dù giá rất cao nhưng nhiều người đã hỏi mua gần hết, nhiều người hỏi mua số lượng lớn nhưng… rất tiếc là không có để bán”, anh Khoa nói.

Năm nay, Công ty CP sản xuất thương mại Abavina (Cần Thơ) cũng đưa ra thị trường đặc sản vú sữa Lò Rèn được chăm chút hết sức đặc biệt. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, CEO của Abavina, chia sẻ: “Để có sản phẩm phục vụ dịp tết, giống vú sữa Lò Rèn Abavina được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, diện tích sản xuất chỉ vỏn vẹn... 1.000 m2 với 40 cây, sản lượng vì thế cũng rất hạn chế, chỉ có 2 tấn. Tuy nhiên, đây là sản vật hết sức đặc biệt bởi chúng được phòng ngừa sâu bệnh bằng vi sinh thảo mộc, cân bằng sinh thái, mỗi trái đều được thu hoạch khi trái chín sinh lý trên cây, tức lúc quả phát triển đạt đến hình thái và màu sắc đặc trưng: da mỏng, màu vàng nhẹ lúc chín, hạt ít, nước sữa nhiều, vị ngọt đậm thanh tao, mỗi trái đạt trọng lượng từ 150 - 300 gr (4 - 6 trái/kg)”. Trao đổi với PV, chị Kim Thoa cho biết vú sữa Lò Rèn Abavina có giá bán sỉ 45.000 đồng/kg, bán lẻ 65.000 đồng/kg; nhiều người nhanh tay đặt hàng nên đã bán gần hết.





Hàng “độc” nhập khẩu

Theo anh V.N, đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Sản Nhanh (TP.HCM): “Bên cạnh các loại hải sản nội địa quen thuộc như tôm hùm, ốc hương, tôm mũ ni, tu hài, sò ốc các loại...; năm nay chúng tôi còn kinh doanh các loại hải sản nhập khẩu như cua nâu Na Uy, ốc Bullot Pháp và tôm tít cọp hay còn gọi là tôm Phú Quý, tôm tít vằn, tôm tỳ bà. Tôm Phú Quý có thể dài đến 40 cm nên được cho là loài lớn nhất trong họ tôm bọ ngựa. Chúng ta có thể nhận biết tôm Phú Quý bằng các sọc vằn vắt ngang xen kẽ nhau xuyên suốt toàn bộ cơ thể. Chính vì lẽ đó chúng có tên gọi khác là tôm tít vằn. Các sọc này có màu sắc trải dài từ màu vàng kem đến nâu đậm. Biển VN rất ít tôm Phú Quý lớn nên chúng không phổ biến trên thị trường, giá lên đến 1,5 triệu đồng/kg, tuy nhiên nhiều người vẫn săn tìm”.

Đi chợ phiên sắm tết Thay vì mua sắm tết ở các siêu thị hay chợ truyền thống, nhiều người chọn đi chợ phiên. Theo Ban tổ chức, phiên chợ cuối năm có chủ đề Lễ hội tết xanh quà Việt xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 14 - 18.1 tại 12 Phùng Khắc Khoan (Q.1, TP.HCM). Đây sẽ là phiên chợ lớn nhất trong năm. Đại diện một số chợ đầu mối cho biết, từ đầu tháng chạp, lượng hàng hóa về chợ tăng khoảng 30%, giá cả tăng nhẹ khoảng 5 - 10%.

Ông Trần Văn Trường, CEO Công ty TNHH thương mại quốc tế Hải Sản Hoàng Gia, đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các loại hải sản nhập khẩu, cho hay: “Năm nay thị trường có sản phẩm mới là ốc vòi voi vàng Canada. Đây là loại ốc đặc sản của tỉnh bang British Columbia thuộc miền tây Canada. Đặc điểm của loài ốc này là có màu vàng đặc trưng thay vì màu nâu xám như những loại ốc vòi voi khác. Trọng lượng trung bình của một con ốc gần 2 kg và chất lượng được đánh giá cao nhất trong số các loài ốc vòi voi. Chúng tôi mất khoảng 3 năm chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để có thể đưa loại ốc đặc sản này từ Canada về phục vụ thị trường VN trong dịp Tết dương lịch vừa qua; với sản lượng khoảng 1 tấn. Hiện tại chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho lô hàng thứ hai về nhân dịp Tết Nguyên đán. Vì đây là hàng khai thác hoàn toàn tự nhiên và nhập khẩu sống nên số lượng bao nhiêu hiện vẫn còn đang thương lượng với đối tác”.

Cũng theo ông Trường, ngoài ốc vòi voi vàng, những loại đặc sản khác như cua hoàng đế, tôm hùm, bào ngư và nhiều loại khác vẫn được nhập về đều để phục vụ thị trường tết. Hiện tại sức mua đang tăng dần với tỷ lệ khoảng 20% so với ngày thường, tuy nhiên so với những năm trước giá không tăng mà còn có xu hướng giảm nhẹ khoảng 5 - 10% tùy loại. Có hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, VN tham gia các hiệp định thương mại tự do với các nước nên hàng hóa nhập khẩu về VN được giảm thuế. Thứ hai là nhiều nước, cụ thể như Canada, tiền của họ đang mất giá so với USD nên hàng hóa cũng trở nên rẻ hơn trước. Thêm vào đó, hiện tại chi phí vận chuyển cũng giảm so với trước.